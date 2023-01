“È morto a 29 anni”. C’è Posta per Te, il dramma raccontato in studio: “Per noi è impossibile vivere”

Dramma a C’è Posta per Te. La storia di Franchina è di quelle capaci di dare un pugno nello stomaco. La signora ha infatti tragicamente perso il figlio Vincenzo, 29 anni, morto a causa di un’aritmia. Nello studio di Maria De Filippi sono arrivati anche il marito e la figlia Cristina. “Questa – racconta la conduttrice – è una storia delicata. Vincenzo, che aveva soltanto 29 anni, va a dormire e nella notte muore di un’aritmia cardiaca. Il motivo per il quale sono venuti qui è far cambiare le cose della loro famiglia”.

Ovviamente la tragedia ha cambiato radicamente l’atmosfera all’interno della famiglia di Franchina. A chiamare Maria sono stati Alessandro, il marito, e Cristina, la figlia. Entrambi hanno voluto fare un regalo speciale alla donna per darle la forza di riaccendere la speranza e lasciar andare la sofferenza. Alessandro ha spiegato che la loro famiglia era felice e spensierata fino al 18 novembre del 2021, quando la morte del figlio Vincenzo ha cambiato tutto.

La tragedia e la voglia di ricominciare: il regalo per Franchina

Maria De Filippi rivela che da quel momento la situazione nella famiglia di Franchina si è fatta complicata: “Alessandro mi ha raccontato che per la famiglia non è più possibile vivere bene”. “Quello che è successo non può cambiare – le parole del papà – ma quello che sta succedendo deve cambiare”. Il rischio è quello di perdere la moglie dopo aver perso il figlio. Cristina e il fratello Pier Paolo meritano di avere una mamma. “Voglio far capire a mia moglie e all’altro mio figlio – dice l’uomo – che noi dobbiamo sforzarci nel vivere”.

Il regalo per Franchina è davvero speciale. Per lei c’è infatti il premio Oscar Charlize Theron che rivolge a Franchina parole di incoraggiamento: “Lei ha una famiglia meravigliosa, una splendida figlia e un marito che la vorrebbe con sé. Le ferite sono recenti, ma la vita deve andare avanti”. La donna, infatti, si rifiuta sempre di uscire, tranne che per andare a trovare il figlio al cimitero ogni giorno alle 14.

Per la donna ci sono i messaggi di amore e coraggio del marito e della figlia Cristina. Poi Charlize Theron fa alcuni regali a Franchina, alcuni bracciali, ma anche dei dischi. La donna, infatti, ha sempre amato la musica, ma da quando ha perso il figlio non l’ascolta più. Infine l’attrice dona a Franchina un ciondolo che l’ha accompagnata durante le riprese del fil “The old guard” che parla di immortali alla ricerca del senso della vita. È un invito a non ricercare più il senso della vita, perché “ce l’ha qui davanti a lei”, indicando la sua famiglia.

