Durante la permanenza di Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip il padre Franco ha seguito con attenzione tutto quello che accadeva nel reality show durante i primi mesi di conoscenza tra il figlio e Lulù Selassié, il signor Bortuzzo aveva espresso dubbi sulla possibilità tra che tra i due potesse funzionare.

Dopo vari alti e bassi, sono riusciti a trovare un equilibrio e oggi sono innamoratissimi al punto di aver annunciato la convivenza e sognare una famiglia insieme. Anche Franco Bortuzzo ha cambiato idea e quando la storia tra Manuel e Lulù è decollata ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 nella quale si diceva contento del loro percorso di coppia. All’inizio ho pensato che fosse una strategia, perché il GF Vip è un gioco eliminazione e ogni concorrente punta a qualcosa per farsi notare dal pubblico.





Franco Bortuzzo non segue Lulù Selassié su Instagram

Poi ho capito che tra loro stava nascendo qualcosa che andava oltre la normale amicizia. Lulù con Manuel si è messa sempre a disposizione, lo aiutava se aveva bisogno e credo sia davvero una brava ragazza“, aveva raccontato. Ora che Manuel e Lulù vivono la loro storia lontani dalle telecamere, qualcuno ha notato qualcosa di ambiguo e ovviamente ha parlato di possibili attriti tra Franco Bortuzzo e Lulù Selassié. Tutto è iniziato quando un utente ha notato – e scritto a Deianira Marzano – che Bortuzzo senior non segue la principessa pensando che l’avesse bloccata.

I fan di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno spiegato il loro punto di vista: “Ma io mi dissocio da tutte voi paranoiche. Siete le stesse che vedevate Manuel che aveva cambiato idea su Lulù per convenienza. Avete rotto le scatole, perché se li avete seguiti non potete pensare ad una cosa del genere. Ma vi pare che se fosse vero lo fanno sui social”, si legge sui social.

Come mai lulu ha tolto il segui a franco e successo qualcosa? — luana chianti (@marianna_mela) April 7, 2022

E ancora chi pensa a un semplice problema del social: “Io non ne capisco molto, ma può essere un problema di Instagram? Non credo sinceramente sia successo nulla, anche perché come prima cosa non credo vadano a togliere il segui”.

