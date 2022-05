“Questa foto mostra una piccolissima parte di come erano le mie condizioni quel giorno, circa un mese fa…”. Con queste parole l’ex concorrente del Grande Fratello torna a parlare dell’aggressione subita dall’ex fidanzato. Francesca De André ha pubblicato la foto dell’aggressione scattata al pronto soccorso.

Francesca De André foto aggressione e nuovi dettagli sul suo rapporto con l’ex fidanzato, il 38enne Giorgio Tambellini, che all’epoca della partecipazione al Grande Fratello della nipote del grande Faber aveva fatto discutere per il suo comportamento tenuto in diretta, cosa che aveva fatto infuriare anche la conduttrice Barbara D’Urso.





Francesca De André foto aggressione

Un rapporto burrascoso, quello di Francesca De André e dell’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, concluso dopo l’ultima aggressione subita dalla ragazza. “Appena successo ho passato tempo pieno di vergogna, – ha raccontato – mi sentivo persa e questo mi ha impedito di condividerla pubblicamente. Adesso non è più una vergogna, ma il mio urlo al mondo: NESSUNO si permetta di addossare colpe a chi è stata VITTIMA di tali violenze”.

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesca De André ha ripercorso i drammatici momenti e ha lanciato un appello a chi, da quando ha parlato dell’aggressione, le ha mosso critiche: “Sapete quanto anche le accuse che fate siano incisive sulla PAURA di non essere creduta e quindi di reagire, denunciare e raccontare la verità uscendo da determinati meccanismi dove si rischia troppo facilmente la vita? Vi invito tutti a farvi un esame di coscienza. Io ho trovato il coraggio, ripeto, nonostante la paura, e non sarete certo voi a togliermelo”.

Francesca De André foto aggressione – Corredata al post, la foto scattata in ospedale dopo l’aggressione, in cui Francesca De André mostra i lividi lasciati dall’ex fidanzato Giorgio Tambellini. “Non era certo la prima volta, – ha raccontato ancora – ma io per un lungo periodo mi sono sentita come intrappolata, non riuscivo a reagire perché dentro di me sentivo una voce ingannevole che mi spronava a non denunciare, a prendere tempo. Solo adesso capisco che quella era la voce della paura”.

“In condizioni tragiche”. Francesca De André aggredita, la notizia choc sull’ex GF