Francesca De André picchiata: le foto dopo l’aggressione annunciata due settimane fa (qui l’articolo). L’ex concorrente del GF ha rilasciato una lunga intervista a Chi, raccontando l’ultima aggressione da parte dell’ormai ex fidanzato Giorgio Tambellini, noto anche per la sua ospitata – molto criticata – al Grande Fratello, all’epoca condotto da Barbara D’Urso, e mostrando i lividi.

“Da quando è iniziato questo inferno? In realtà da subito, da quando ho iniziato a frequentare questa persona. Ho conosciuto il dolore di un amore malato, il dolore fisico e mai quella bolla di felicità che aspettavo e aspettavo. Nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: “On” e “Off”. Quando era “On” aveva gli occhi buoni e mi permetteva di sognare una famiglia e un futuro insieme. Quando era “Off” i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi”, ha spiegato Francesca De André picchiata dall’ex.





Francesca De André picchiata: le foto dopo l’aggressione

Poi il racconto dell’ultima aggressione, quella che l’ha fatta finire al pronto soccorso in codice rosso: “Circa due settimane fa, dopo la sua ultima fase “Off” in cui mi ha colpito, picchiato anche mentre ero a terra incosciente. Non appena ho ripreso i sensi, la mia vicina di casa, che aveva sentito le urla, mi ha salvato: mi ha portato da lei e, spaventata, ha chiamato Carabinieri e ambulanza. Ma anche lui li aveva chiamati, per coprirsi le spalle. Il comandante Massimiliano De Luca, al quale devo tutto, ha capito immediatamente la situazione. In quel momento è successo il delirio”.

“Lui è scappato da dietro casa, nel bosco, portando con sé il mio cellulare dove c’erano le prove di altre aggressioni. Non volevo denunciare, ma questa volta, l’ultima volta, la denuncia era d’ufficio poiché è stato colto in flagranza di reato. Poi lo hanno preso e io sono finita in ospedale in codice rosso. Dapprima mi hanno diagnosticato venti giorni di prognosi: e questo è stato un dramma, perché sotto i ventuno giorni lui non lo potevano trattenere in custodia”, ha spiegato ancora Francesca De André.

Francesca De André picchiata dall’ex – “La Tac alla testa, però, ha evidenziato un trauma cranico, e poi c’era il corpo completamente tumefatto. Ero irriconoscibile. I capi di accusa sono così aumentati e spero che la legge lo spedisca diritto diritto in carcere, dove gli auguro il peggio. – ha concluso l’ex gieffina – Perché uomini così la devono pagare!”.

