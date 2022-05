Francesca De André, ex concorrente del Grande Fratello (l’edizione numero 19 andata in onda nel 2019) e nipote del cantautore Fabrizio De André, è stata vittima di violenza. Dopo un periodo lontana dai social, l’ex gieffina è tornata spiegando il motivo della sua assenza.

Francesca De André ha parlato di ”violenza fisica” e di ”condizioni tragiche psicofisiche”, ma si è detta ancora troppo scossa per poter svelare tutti i dettagli dell’aggressione subita. In un lungo post pubblicato su Instagram, ha parlato dell’aggressione spiegando che questo è stato il motivo del suo allontanamento dai social. “Ciao a tutti. Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo ma sto cercando di reagire”.





Francesca De André aggredita: “Sono in condizioni tragiche”

“Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento…) vi chiedo comprensione, sostegno e affetto che voi mi avete sempre dato ma ora ancora di più. Ne ho davvero bisogno, vostra Fra”.

In un’altra storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Francesca De André ha ringraziato coloro che le hanno mandato messaggi di vicinanza: “Non avete idea di quanto questo veramente mi aiuti ad avere ancora più forza di reagire e rafforzare la convinzione che bisogna uscire da meccanismi di violenza”.

Francesca De André si è poi rivolta a chi l’ha accusata di aver organizzato tutto per farsi pubblicità ed eventuali ospitate in televisione: “Non c’è dietro nessuna strategia legata a nulla, men che meno all’attirare attenzione e curiosità […] Ho voluto portare rispetto ai miei followers spiegando in modo accennato la mia assenza “.

“Cosa mi ha fatto Fabrizio”. Nina Moric, nuove accuse pesanti all’ex marito