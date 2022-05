Non è un momento sereno per Fabrizio Corona. Nelle settimane scorse l’ex re dei paparazzi era tornato sotto i riflettori per rispondere ad un’accusa di diffamazione: durante una intervista andata in onda nel novembre del 2020, aveva infatti Fedez e Chiara Ferragni due ‘ebeti’, sostenendo inoltre che la coppia aveva programmato ‘a fini editoriali’ il sesso della figlia. Una decisione in contrasto con quella del pubblico ministero infatti che aveva chiesto l’archiviazione della querela, come spiega Ivano Chiesa, il legale di Corona all’Adnkronos.



”Da parte del Pm era stata richiesta l’archiviazione ma il giudice non l’ha accolta. Quando leggerò l’imputazione capirò meglio. Da quello che ho capito – spiega il legale di Corona – Fedez e la Ferragni si sono offesi per un epiteto che ha usato Fabrizio Corona nei loro confronti. Quello che mi viene da dire è che quando Selvaggia Lucarelli ha dato del ‘coglione’ a Fabrizio però hanno archiviato. Quando lavori in un certo mondo ci può stare che uno esageri nei toni”.





Fabrizio Corona, Nina Moric lo denuncia



E ancora: “Si vede che questo giudice non la pensa così. Va bene, faremo il processo e vedremo chi vince. Tra ‘coglione’ e ‘ebete’ penso sia peggio ‘coglione’ – conclude ironico – però evidentemente c’è chi non la pensa così”. Ora su Fabrizio Corona scoppia una nuova grana. Venerdì scorso sarebbe evaso dai domiciliari per raggiungere Nina Moric. “Urlava e cercava soldi” racconta la modella al Corriere delle Sera.



Che poi aggiunge: “Intendo procedere per calunnia e per i fatti in sé, che hanno violato i miei diritti di donna, di madre, di ex moglie, di essere umano”, queste le sue parole. “Vivo al quarto piano di un residence, dove c’è un portinaio 24 ore su 24. Sono passate le dieci di sera quando sento le urla fuori dalla porta, non so come sia riuscito a salire”.



“A quel punto chiamo i carabinieri, ma li aveva chiamati pure Fabrizio Corona. Così sono arrivate tre pattuglie e mi sono trovata a casa nove-dieci militari. Mi sono messa a disposizione e ho detto che potevano perquisirmi la casa perché non avevo nulla da nascondere”.

Nuovi guai per Fabrizio Corona, un altro processo. Imputato dopo la denuncia dei due vip