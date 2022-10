Francesca Cipriani sposa. La scorsa settimana l’ex pupa per eccellenza ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha annunciato che convolerà a nozze con il fidanzato Alessandro. La storia tra i due è nata nel 2021, dopo una cena tra amici. Per lui è stato colpo di fulmine e dopo un lungo e serrato corteggiamento, Francesca Cipriani è capitolata. Tempo due settimane e la coppia è diventata inseparabile.

Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è diventata celebre l’incursione di Alessandro fuori dalla casa e la reazione di Francesca Cipriani alla sua vista. E proprio al Grande Fratello Vip Alessandro aveva fatto la proposta di nozze, incassando un sì dalla sua amata Francy. “Stasera volevo dirti questa cosa che ho nel cuore: io senza di te non riesco a stare. Tu lo sai: ti amo, spero che pensi lo stesso. Io voglio star con te nella mia vita. Praticamente… volevo chiederti se vuoi essere mia moglie perché io voglio invecchiare con te”, aveva detto Alessandro.

Francesca Cipriani sposa Alessandro. Polemica sull’Iban nell’invito

Nei mesi successivi a quell’esperienza la showgirl aveva confermato di voler convolare a nozze prima della fine dell’anno. E così sarà. Secondo Novella 2000 il matrimonio di Francesca Cipriani si farà a dicembre. Francesca Cipriani sposa Alessandro sabato 3 dicembre 2022 a Roma. Dopo la cerimonia gli sposini festeggeranno con amici e parenti in un castello alle porte della Capitale. A proposito del menu, Francesca aveva spiegato: “Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%”.

Testimone di Francesca sarà Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip che lo scorso anno aveva permesso ad Alessandro di entrare per qualche giorno in casa. Tra gli invitati Raffaella Fico, le sorelle Selassié (Clarissa, Jessica e Lulù, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Francesca Cipriani sposa Alessandro e come regalo di nozze la showgirl e il futuro marito hanno scelto i soldi.

Non la classica busta come si faceva tempo fa, ma un Iban in cui gli invitati potranno caricare il denaro che vogliono regalare alla coppia. Su The Pipol Gossip si legge: “Nell’invito spunta un iban con una dicitura: “Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!””. Ovviamente molti utenti del web hanno ironizzati sul regalo scelto dalla coppia: “Ma dai, che poracciata”, “Non Francesca Cipriani che chiede i soldi per il matrimonio”, “No vabbè, hanno messo l’Iban sull’invito di nozze”, sono alcuni dei commenti del web. In tanti hanno trovato la richiesta degli sposini fuori luogo, ma altri utenti hanno commentato spiegando che ormai tante coppie scelgono questo tipo di regalo, che poi non sarebbe altro che la vecchia busta.