Splendida notizia per Francesca Cipriani, che ha annunciato ufficialmente cosa succederà nei prossimi mesi. La novità ha coinvolto anche il suo fidanzato Alessandro Rossi, apparso nella foto insieme all’ex concorrente del GF Vip 6. Se ne stava parlando da diverso tempo, ma ora c’è stata la conferma definitiva dalla diretta interessata. Immediatamente il popolo del web ha reagito a questo clamoroso evento, che si materializzerà a breve. Una vera e propria svolta personale per l’ex de La Pupa e il Secchione.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ben presto faranno qualcosa di sensazionale. Il mese scorso Amedeo Venza ha scritto: “Loro tre potrebbero rientrare per alcune puntate nella prossima edizione del GF Vip” con un emoticon con la manina in faccia, quasi in preda alla disperazione.. E ha pubblicato le foto ritraenti gli ex gieffini: stiamo parlando dell’attore Alex Belli, dell’illusionista Giucas Casella e di Francesca Cipriani. Ma difficilmente quest’ultima prenderà parte al reality show di Alfonso Signorini.





Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sposano

Dunque, stando a quanto scritto da Francesca Cipriani sul suo profilo Instagram, lei ed Alessandro Rossi si sposeranno a breve. Lo ha annunciato chiaramente, senza giri di parole, e ha pure fornito un primo indizio su quando si celebreranno le nozze. Ma i suoi fan, ugualmente impazziti di gioia per la fantastica notizia, hanno tanta voglia di sapere qualcosa in più. E aspettano ora con ansia e trepidazione ulteriori particolari, che saranno svelati quasi certamente già nelle prossime settimane.

Francesca Cipriani ha postato una foto in cui si bacia con il suo Alessandro e ha commentato: “Presto sposi. Quando? Nel 2022”. Non ha specificato giorno e mese dei fiori d’arancio, ma ha confermato che si terranno entro quest’anno. La prima ad esultare è stata l’ex compagna di avventura nella Casa più spiata d’Italia, Raffaella Fico: “Sìììì” e poi ha anche pubblicato dei cuori rossi. Ma tanti altri follower hanno fatto i migliori auguri alla coppia e hanno solamente dispensato complimenti ai due futuri sposi.

Alessandro Rossi ha chiesto la mano a Francesca Cipriani proprio durante l’esperienza di lei al Grande Fratello Vip. Lui lavora come imprenditore edile a Cesenatico, infatti è un costruttore nonché arredatore di abitazioni dei personaggi famosi. Fondamentale per la loro conoscenza una cena insieme ad altri amici. Dall’anno scorso sono una coppia e ora sono pronti anche a convolare a nozze.

