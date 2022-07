GF Vip 7, per tre concorrenti ritorno pronto. Clamoroso quanto è stato rivelato nelle ultime ore dall’influencer Amedeo Venza, che è riuscito a scoprire coloro che potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia nei prossimi mesi. Non sono nomi qualsiasi, ma personaggi ben noti che hanno fatto discutere non poco nell’edizione precedente. Un vero e proprio colpo di scena, non proprio gradito da tutti i telespettatori, infatti molti di loro sono già pronti a contestare questa decisione.

GF Vip 7, per tre concorrenti ritorno ormai dietro l’angolo. Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo invece riferito di un altro nome discutibile, che potrebbe varcare la porta rossa. Potrebbe entrare in scena Elisa Esposito, ovvero la professoressa del Corsivo che sul web ha lanciato questo nuovo modo di parlare. Come sottolineato da Coming Soon, lei è una ragazza ed è una famosa tiktoker. Si fa vedere con i classici occhiali da insegnate e il registro in bella vista e insegna a tutti come si deve parlare in corsivo.





GF Vip 7, per tre concorrenti il ritorno sarebbe quasi una certezza. Mancano ovviamente i comunicati ufficiali di Alfonso Signorini e della produzione del reality show di Canale 5, ma Amedeo Venza non ha affatto dei dubbi e ha fatto tre nomi ben precisi di coloro che potrebbero nuovamente creare dinamiche nel programma. Si tratta nello specifico di due uomini e di una donna, pronti a scombussolare la vita dei nuovi vipponi. Anche se la loro presenza non dovrebbe essere molto duratura.

Dunque, Venza ha scritto: “Loro tre potrebbero rientrare per alcune puntate nella prossima edizione del GF Vip” con un emoticon con la manina in faccia, quasi in preda alla disperazione.. E ha pubblicato le foto ritraenti gli ex gieffini: stiamo parlando dell’attore Alex Belli, dell’illusionista Giucas Casella e di Francesca Cipriani. E non tutti ne sarebbero felici. Ma non sarebbe finita qui, visto che Dagospia ha pure sganciato un’altra bomba: “Si dice che la Patrizia de Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram”.

Al momento il GF Vip ha ufficializzato unicamente i nomi delle opinioniste, che saranno Sonia Bruganelli riconfermata e la new entry Orietta Berti, che sostituirà Adriana Volpe. Per il resto sono stati lanciati degli indizi da parte di Alfonso Signorini, ma nessuna ufficialità. Certo, i nomi di Alex Belli, Giucas Casella e Francesca Cipriani non sono campati in aria e quindi sarebbero davvero vicini alla conferma.

