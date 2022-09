Ancora una volta Flavio Briatore ha perso le staffe. L’imprenditore ha deciso di optare per una polemica, visto che è ormai stanco di dover assistere a situazioni che non riesce proprio a condividere. Stavolta ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram un momento della sua intervista, rilasciata a Mediawebchannel. E qui ha manifestato tutto il suo nervosismo per qualcosa che si ripete costantemente. Sicuramente alla luce di queste parole ci saranno delle reazioni, anche se molti follower si sono schierati con lui.

Ma per Flavio Briatore questa non è l’unica polemiche delle ultime settimane. In riferimento ad alcune esultanze di hater ai danni subiti dal suo locale, il Twiga, durante un’ondata di maltempo, lui aveva detto: “Abbiamo avuto una tromba d’aria che ha distrutto metà Twiga, leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felici un mucchio di persone. Non riesco a capire che paese di rancorosi, sfigati perché il Twiga dà lavoro a 150 persone e dà un indotto milionario all’area e alla zona. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo”.





Flavio Briatore, polemica sui social: “Invece di dire grazie rompono il ca***”

Flavio Briatore si è arrabbiato non poco e ha fatto esplodere la sua personalissima polemica contro coloro che gli mettono i cosiddetti bastoni tra le ruota. Infatti, lui così come tanti altri imprenditori non hanno molta facilità nel fare investimenti in Italia e l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha puntato l’accento su questa importante questione. Si aspetterebbe ben altro comportamento nei confronti delle persone maggiormente ricche, invece si trova sempre di fronte a chiusure e attacchi per lui ingiustificati.

Nella sua intervista Flavio Briatore ha affermato con un bel po’ di amarezza e nervosismo: “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende e gli investimenti. Non ho mai visto un povero creare dei posti di lavoro, invece loro sui ricchi. Ricchi poi cosa vuol dire? Il ricco non è che è uno che va in barca ai Caraibi, il ricco investe sempre e continua a investire. Siamo partiti con 10 milioni di fatturato e ora fatturiamo 140 milioni. Abbiamo 1.500 dipendenti, invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese vero è questo, c’è una rabbia sociale enorme”.

E il sito Today ha riportato alcune reazioni da parte del web, dopo queste affermazioni di Flavio Briatore: “Lo Stato deve permettere di guadagnare, far investire e far girare l’economia. Altro che reddito di cittadinanza, bisogna lavorare”, “Se per ogni 10 persone ci fosse un Briatore sarebbe tutto completamente diverso”.

