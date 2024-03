“Ho firmato il divorzio il 4 marzo. Ho sofferto tanto, ma ora basta lacrime: io e il mio ex marito ci siamo lasciati in modo civile e stiamo recuperando un rapporto sereno”. Dopo 15 anni insieme la coppia di famosi si è detta addio. Lei stella della televisione, lui musicista di successo. Che qualcosa non andasse era voce che circolava da tempo. Avvistamenti solitari, freddezza sui social e cattiverie su presunti tradimenti (cattiverie, appunto) avevano costretto la showgirl ad uscire allo scoperto.

“Abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse. Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi”, racconta.





Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi hanno divorziato

“Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”. A Novella200 aveva confidato: “Un uomo deve essere quel valore aggiunto che, se ci fa brillare, ci fa stare meglio. Se invece deve toglierci energie, meglio lasciar stare”. Queste parole piene di dolore sono pronunciate da Stefania Orlando.

Stefania Orlando che ha detto addio al marito Simone Gianlorenzi. Il divorzio è l’ultimo atto, quello che formalmente mette fine al matrimonio. Ma la coppia si era già separata anni fa, tra lo stupore di tutti a cominciare proprio da Stefania. Che Monica Setta racconta: “Non me lo aspettavo che finisse. Io e Simone ci siamo amati profondamente per oltre quindici anni, però oggi penso che il vero amore è quello che lascia andare”.

La decisione di prendere strade diverse per i due è arrivata dopo la partecipazione della showgirl al “Grande Fratello Vip”. “Sono entrata pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio, forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d’essere”.