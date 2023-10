Filippa Lagerback, la confessione choc su Daniele Bossari. La donna ha ricominciato a lavorare a Che tempo che fa, al fianco di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Proprio su i due colleghi ha dichiarato: “Siamo tutti contenti di cominciare già a ottobre in questa nuova casa dove siamo stati accolti benissimo, con entusiasmo. Sono felice di rivedere tutti. Sono passata qualche giorno fa nel nuovo studio, sarà tutto uguale ma allo stesso tempo diverso. Loro sono due grandissimi della televisione, Fabio è uno preparatissimo, sa tutto di tutti e di ogni argomento. Non è solo serio”.

Ancora Filippa Lagerback: “Ha la battuta pronta, ha una comicità raffinata. Luciana è pazzesca, lei scrive tutti i monologhi da sola, divertenti ma che riescono a toccare temi importanti. Con il suo modo e il suo punto di vista. Una donna seria, che sta sempre dalla parte del più debole, che mette a disposizione la sua luce su cause importanti. Mi viene in mente quando Daniele (Bossari, ndr.) aveva vinto il GfVip, ed era stato annunciato con un bacio in bocca dato da Ilary (Blasi)”.





E ancora: “Loro mi prendevano un po’ in giro, e allora presi l’iniziativa di correre a baciare Fabio. Luciana rideva, lui era pietrificato. Abbiamo riso tanto. Sono cose non preparate ovviamente”.Poi la donna ha fato una confessione succosa su Ballando con le Stelle, che da anni la insegue. “Ballando mi è sempre piaciuto, l’ho sempre guardato con Stella, lei amava Ballando con le Stelline”, ha detto Filippa Lagerback.

Poi l’argomento si è spostato sul marito Daniele Bossari: “Daniele ha sempre detto no per paura che potessi innamorarmi del ballerino”. La donna ha poi affermato che per come è fatta parteciperebbe più all’Isola dei Famosi che al Grande Fratello. Non ama molto stare al chiuso quando forse gradirebbe più Pechino Express, ma non accetterebbe mai perché odia le sfide: “Mi piacciono quelli che arrivano per ultimi, senza l’ansia di correre”.

Filippa Lagerback, il marito Daniele Bossari non vuole farle fare Ballando con le Stelle: il retroscena #ctcf https://t.co/ZcszjdstDO — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 15, 2023

E conclude Filippa Lagerback: “Non mi piace la competizione, ma quando c’è ci metto tutto il mio impegno”. E sul famoso matrimonio al Grande Fratello con Bossari dice: “La nostra vita è fatta di momenti che non ci rispecchiano e fuori dalle nostre abitudini. È stato bello, non è nel nostro stile ma andava bene, la ricordo con grande piacere perché seguivo la trasmissione. Mi sono divertita molto”.

