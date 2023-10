“È gay e fa scambi di coppia”, la bomba su Will Smith, ora parla la moglie Jada Pinkett. È dal famoso schiaffo ai premi Oscar che non si fa che parlare di Will Smith e della sua relazione con la moglie. Da allora sono emersi tantissimi particolari sulla loro vita di coppia, tra cui la bomba che sarebbe gay e che parteciperebbero a scambi di coppia. Ma come stanno le cose? Le voci si susseguono da tempo e ora finalmente è la diretta interessata a parlare, in una lunga intervista.

Alla rete NBC, Jada Pinkett ha finalmente fatto un po’ di chiarezza sulla faccenda affermando: “Voglio dire, ci sono milioni di dicerie su di noi. Ho letto e sentito così tante cose in questi anni e nemmeno le ricordo tutte. Però fa parte del gioco. Quello che mi hai chiesto? Direi che non è vero niente. Siamo personaggi pubblici e comprendo che certe cose siano nella norma per la cronaca rosa, però niente di tutto questo è vero“.





“È gay e fa scambi di coppia”, la bomba su Will Smith

Poi è andata nel loro intimo dicendo che i due sono separati da anni, ma che non hanno intenzione di divorziare: “Siamo separati da sette anni. Arrivati al 2016 eravamo esausti di provarci. Avevamo constatato una certa distanza tra noi. Penso che fossimo entrambi bloccati nella fantasia su ciò che pensavamo dovesse essere l’altra persona”.

E ancora Jada Pinkett: “Avevo promesso però che non ci sarebbe mai un motivo per divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa. Siamo sposati dal 1997 e al momento non divorzieremo. Stiamo ancora cercando di capire che fare. Al momento viviamo vite separate, ma siamo sempre lì insieme come famiglia. Infatti nei momenti più complicati ci siamo sempre l’uno per l’altra”.

Jada Pinket was never inlove with Will Smith since day 1 💀 pic.twitter.com/8JL0nVY01H — Dr Ghost ®️ (@JamesChego9) October 13, 2023

Poi sugli Oscar dice: “Lo schiaffo? Credevo fosse una scenetta, non pensavo fosse possibile. Solamente quando lui è tornato a sedere ho capito che era tutto vero. In quel momento ho realizzato quello che era appena successo. Ancora oggi non mi è chiaro perché si sia arrabbiato così tanto”. Insomma, le cose tra Will Smith e Jada Pinkett non starebbero andando bene da tempo ma i due vogliono comunque crederci e provarci fino alla fine.

