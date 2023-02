Selvaggia Lucarelli non è mai stata tenera con Chiara Ferragni e Fedez; ne è dimostrazione l’ultimo attacco al monologo che l’influencer aveva presentato a Sanremo per i quali i toni erano stati durissimi: “Quando mi hanno detto, molto prima che lo dichiarasse, che il monologo Chiara Ferragni se lo sarebbe scritta da sola (cioè col suo manager, che poi è la stessa cosa) ho avuto la conferma di quello che ho sempre pensato di lei: ha un orizzonte emotivo, professionale e culturale che non va oltre le sue ciabatte Gucci”.



“Non conoscendo nulla del mondo, non avendo interessi o curiosità che non siano se stessa e l’immagine di se stessa che arriva agli altri, non è abbastanza modesta e consapevole da comprendere i suoi limiti e i margini di miglioramento. Forse negli ultimi tempi i più ingenui si sono bevuti la manfrina furba sulle sue paure e sulle fragilità tatuate sulla pelle, ma non è vero che Chiara Ferragni è insicura”.

Selvaggia Lucarelli, accuse a Fedez sulle uova di beneficenza



Dubbi che la giornalista nutre anche nei confronto della beneficenza che Fedez farebbe con le uova di Pasqua Walcor vendute con la sua immagine. Parla, Selvaggia, “di un’iniziativa commerciale con mescolata dentro un po’ di beneficenza comunicata in modo opaco. Mi sembra incredibile che ancora una volta non si spieghi al consumatore che collegamento ci sia tra l’acquisto dell’uovo, il testimonial (Fedez), l’azienda che produce l’uovo e la beneficenza”, ha commentato la giornalista via Instagram.



Selvaggia ha scoperto, dopo una serie di contatti, che Fedez ha percepito un compenso per la cessione della licenza e “ha preteso che Walcor versi una cifra non quantificata alla sua fondazione benefica tramite la quale verrà evasa una cifra alla fondazione Tog”. “Rimane il fatto che è a tutti gli effetti un’operazione commerciale con una spruzzatina di beneficenza: Fedez guadagna dalle vendita della licenza, Walcor più vende uova e più guadagna, la beneficenza è una cifra fissa versata da Walcor e di cui non conosciamo neppure l’entità”.



Davanti alle accuse stavolta Fedez ha risposto: “La tua ossessione nei miei confronti ha superato oggi un limite che ti ha fatto fare un grande passo falso. Asserisci che farei beneficenza per Carlo De Benedetti, tuo ex datore di lavoro, ma io faccio beneficenza per Tog che si occupa di bambini che hanno malattie e problemi neurologici complessi.Grazie a quello che ho fatto per Tog sono riuscito a raccogliere più di mezzo milione di euro in un anno”.