Fan di Fedez un po’ preoccupati per l’ultimo aggiornamento dato dallo stesso cantante. Infatti, è dovuto ritornare in ospedale a sei mesi di distanza dall’operazione per l’eliminazione del tumore al pancreas che tanto lo ha spaventato. Fortunatamente da lì in poi le cose sono andate decisamente meglio e ha ripreso senza grossi problemi la sua vita quotidiana, anche insieme a sua moglie Chiara Ferragni a ai figli Leone e Vittoria. Ora, la nuova notizia che è arrivata nella giornata di lunedì 3 ottobre.

Fedez si era invece arrabbiato moltissimo alla fine dello scorso mese di agosto. Prima di dirvi per quale ragione è tornato in ospedale, vi ricordiamo che aveva pubblicato un post di un’attivista che lo aveva criticato. E la reazione di Fedez non si era fatta attendere. In alcune Instagram stories, aveva commentato: “Non è la prima volta che questa ‘attivista’ appoggiata da giornalisti ed artisti gioca sulla mia malattia, dicendo che sarei guarito in 3 giorni da un tumore, come se fosse stato tutto uno scherzo”.

Fedez torna in ospedale: “Risonanza magnetica dopo il tumore”

Il rapper Fedez si è sottoposto a quell’intervento chirurgico per la rimozione del cancro lo scorso 22 marzo. Poi l’evolversi della sua situazione è andata bene, ma ora ha riferito che c’è sempre bisogno di tenere tutto sotto controllo. Per questa ragione si è recato in ospedale per avere maggiori delucidazioni e fare il punto sulle sue condizioni di salute. C’è una cosa però che non gli piace assolutamente ed è riferito ad un esame, col quale ha dovuto necessariamente fare i conti nelle scorse ore.

Questo l’annuncio attraverso un’Instagram story di Fedez, a proposito del motivo del suo arrivo in ospedale: “Oggi visita di controllo dopo sei mesi dalla rimozione del tumore. Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes”. Quindi, si tratterebbe di un accertamento di routine per comprendere come vadano le cose dopo l’operazione. Presumibilmente nelle prossime ore o al più tardi nei prossimi giorni fornirà ai sui fan i risultati dell’esame.

Fedez aveva fatto sapere invece tempo fa, in riferimento alle conseguenze dell’intervento: “Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al cesso è una festa, è vero. Come sto ora? Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”.