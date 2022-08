Nelle ultime ore Fedez ha voluto parlare apertamente di qualsiasi tipo di argomento con i suoi follower. Ha chiesto loro di porgli delle domande, alle quali lui ha risposto prontamente. E ovviamente non si poteva non parlare della sua vita dopo il tumore al pancreas. Nei mesi scorsi ha dovuto combattere ed è stato operato per risolvere la grave problematica di salute, ma c’è qualcosa che è cambiata notevolmente. Inoltre, ha anche rivelato quali siano le sue attuali condizioni di salute.

Da parte di Fedez non ci sono state spiegazioni solamente sulla sua vita dopo il tumore. Ha replicato anche alle polemiche, scaturite da una sua immagine in compagnia di Chiara Ferragni mentre si trovava su un precipizio ad Ibiza: “Non mi sono assolutamente pentito di quella foto. Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, non vedo dove sia il problema”. E poi si è soffermato sulla seria patologia che lo ha colpito.





Fedez, la sua vita dopo il tumore: “Devo stare attento all’alimentazione”

Come ha ricordato il sito Today, Fedez ha dovuto perdere alcuni organi a causa del male. E lui stesso si è soffermato sulla mancanza di questi in seguito alla patologia. La sua vita dopo il tumore al pancreas ha avuto delle modifiche sostanziali: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”. Poi ha rivelato che gli manca anche qualcos’altro e ha usato un po’ di ironia per sdrammatizzare.

Fedez ha poi annunciato sul tumore: “Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al cesso è una festa, è vero. Come sto ora? Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”. Quindi, nonostante debba necessariamente avere degli accorgimenti necessari per evitare problemi fisici, il rapper originario di Milano è in buona salute e la sua speranza è appunto quella di non avere ulteriori problematiche nemmeno nel prossimo futuro.

Nel mese di luglio era ritornato in ospedale per un controllo di routine: “Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi”. E ora tornerà a farsi visitare dai medici il prossimo settembre e tutti si augurano che gli esperti possano dargli esclusivamente notizie positive e confortanti.

