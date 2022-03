“La sua malattia”. Fedez non ne parla ancora, ma ci sono gravi indiscrezioni sulla patologia

L’annuncio di Fedez è stato come un fulmine a ciel sereno. Nel tardo pomeriggio di un anonimo giovedì di marzo, il rapper ha annunciato a tutto il mondo di essere malato. Non è sceso nei particolare, non è ancora pronto e ognuno di noi dovrebbe rispettare questa decisione in effetti. Ma per dover di cronaca non possiamo non ricordare quello che aveva lui stesso confessato nel 2019. Ospite di La confessione sul Nove, il Federico Lucia aveva detto: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”.

Ora, secondo molte testate nazionali, sarebbe proprio questo il problema fisico che ha annunciato di avere Fedez. Per chi non lo sapesse e come riporta anche Open, il giornale di Enrico Mentana “La demielinizzazione è un processo patologico che fa scomparire le guaine mieliniche delle fibre nervose e fa proliferare le cellula della nevroglia, un tessuto che si trova all’interno dell’encefalo e del midollo spinale. Negli adulti la guaina mielinica può essere danneggiata a causa di un ictus, di alcune infezioni, del sistema immunitario o per l’abuso di alcool.

“Ma alcuni disturbi non hanno ad oggi una causa nota. Il più comune dei disturbi demielinizzanti primari è la sclerosi multipla. Il cui nome è dovuto proprio alle molte zone di cicatrizzazione (sclerosi) che derivano dalla distruzione dei tessuti che avvolgono i nervi (guaina mielinica) nel cervello e nel midollo spinale”. Secondo gli ultimi dati, in tutto il mondo ne soffrono circa due milioni di persone.





Fedez, il terribile sospetto sulla Sclerosi multipla

Come riporta anche l’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), i sintomi della sclerosi multipla si presentano in modo differente da persona a persona, in base alla diversa possibile localizzazione delle lesioni nel sistema nervoso centrale. C’è chi ha formicolio, intorpidimento, dolore, bruciore e prurito alle braccia, alle gambe, al tronco o al viso e talvolta una riduzione del senso del tatto.

Ma anche chi nota una perdita della forza o della destrezza in una gamba o una mano che può irrigidirsi. Disturbi della vista. Inutile specificare che non c’è nessuna conferma di Fedez riguardo questa ipotesi medica. Ma visti i suoi trascorsi sembra quella più probabile.