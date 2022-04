Pancino sospetto per l’ex nuotatrice. Le foto dalla vacanza non mettono in primo piano solo il sorriso della campionessa italiana, ma ben altro. Lei, splendida, baciata dal sole con addosso un elegante costume verde ma il dettaglio non sfugge ai più curiosi, soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate dalla diretta interessata.

Stiamo parlando proprio di Federica Pellegrini reduce da un’emozionante ospitata nello studio di Verissimo. Una lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, durante cui l’ex nuotatrice è apparsa mano nella mano al compagno Matteo Giunta. Nel futuro della coppia le nozze in vista, rivelate proprio davanti alle telecamere del programma di Canale 5.





“È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo”, ha rivelato Federica Pellegrini in merito alla proposta di matrimonio arrivata dopo 4 anni di relazione.

“Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”, ha affermato l’ex nuotatrice consapevole di voler proseguire la sua vita al fianco del compagno Matteo.

E il post in diretta dal bordo piscina durante la vacanza alla Valle Dei Templi di Agrigento non fa scappare alcun dettaglio, come quello del pancino sospetto. D’altronde che nel cuore di Federica Pellegrini esista anche il desiderio di diventare mamma non è una novità. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato a proposito di un bebè: “Spero che con i geni buoni dell’una e dell’altro, qualcosa di buono penso uscirà”. Il sogno si avvera? Sono in molti a sperarlo. Non resta che aspettare.

