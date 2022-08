Federica Pellegrini e il matrimonio con Matto Giunta. Dopo le voci che davano per certe le nozze ad agosto, la campionessa olimpica ha smentito la notizia. A ottobre l’annuncio sui social, con una foto pubblicata su Instagram, che racconta il momento della proposta. L’allenatore pesarese Matteo Giunta, suo futuro marito, è in ginocchio davanti a lei con una scatola verde tra le mani e davanti a lui Federica Pellegrini che lo bacia sulle labbra.

“Io e te e tutto il mondo fuori #SI”, aveva scritto la futura sposa citando Albachiara di Vasco Rossi. Poi anche Matteo Giunta aveva raccontato sui social il momento del sì. Lo aveva fatto pubblicando una foto, in cui Federica Pellegrini, raggiante e abbracciata a lui, mostrava l’anello di fidanzamento appena ricevuto: “Sono un ragazzo fortunato….(ha detto sì)”, aveva scritto citando la celebre canzone di Jovanotti.





Federica Pellegrini e il matrimonio: “Non ci sposiamo il 27 agosto”

“Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere”, aveva raccontato lo scorso agosto in un intervista al Corriere della Sera. “In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico, non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra. Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella volevamo stare tranquilli. Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti “che roba strana”.

Federica Pellegrini e il matrimonio con Matteo Giunta – A giugno Federica Pellegrini è volta a Formentera insieme alle amiche per festeggiare l’addio al nubilato e sui giornali è uscita la data di nozze della coppia: il 27 agosto. Niente di più vero, e infatti in queste ore proprio la campionessa di nuoto ha smentito le voci circolate in questi mesi. “Matrimonio tra tre settimane? In teoria mancherebbe molto di più. Non so come sia uscita la data del 27 agosto, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla”, ha dichiarato al quotidiano l’Arena.

Federica Pellegrini e il matrimonio, perché è saltata fuori la data del 27 agosto? In effetti era stata la stessa Federica Pellegrini a dire “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia”, e in tanti hanno dato per scontato che la data scelta dalla coppia per convolare a nozze fosse quella di sabato 27 agosto. Al momento la data certa delle nozze non c’è, ma è certo che Federica Pellegrini e Matteo Giunta diventeranno marito e moglie. “Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale in chiesa. Abbiamo valutato anche altre ipotesi, poi la mia storia mi ha portata lì” ha detto tempo fa Federica spiegando di voler rispettare le consuetudini in tema di colori nuziali.

