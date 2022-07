Per Federica Pellegrini c’è una nuova vita all’orizzonte. E stavolta non c’entra niente il suo matrimonio con Matteo Giunta, che avrà luogo tra meno di un mese, ovvero il 27 agosto. La campionessa di nuoto ha deciso d pubblicare una carrellata di immagini e attraverso la didascalia ha spiegato cosa ha fatto nelle ultime ore. Un cambiamento importante nella sua vita, che potrebbe dare luogo ad un’altra interessantissima esperienza personale e professionale. E i suoi fan apprezzerebbero moltissimo questo suo intento.

In attesa quindi delle nozze, Federica Pellegrini ha mostrato a tutti la possibile sua nuova vita. Qualche giorno fa la donna si è soffermata sul futuro marito: “Ragazzi volevo dirvi che il signor Matteo Giunta è in partenza per il suo addio al celibato, quindi mi raccomando, segnalazioni, video… taggatemi se lo vedete, grazieee! Ovviamente ragazzi con tanto di repost quindi impegnatevi, mi raccomando tenetelo d’occhio. In sovraimpressione, Federica ha scritto: “Spionaggio mode on”. Alle sue spalle, compare però Matteo Giunta che la rimprovera: “Hai finito?”.





Federica Pellegrini, nuova vita come maestra di nuoto

Federica Pellegrini sta già cominciando a pensare alla sua nuova vita, dopo che ha deciso di smettere con le gare agonistiche e dunque di ritirarsi. Ha fatto un’esperienza inedita a livello professionale e a quanto pare le è piaciuta particolarmente, come ha raccontato lei stessa sui social. Nelle parole scritte su Instagram si evince la possibilità che ben presto possa annunciare l’inizio di questa sua nuova avventura. Andiamo a vedere insieme cosa ha fatto e cosa potrebbe rifare in futuro.

Federica Pellegrini si è cimentata nelle vesti di maestra di nuoto per alcuni bambini e questo potrebbe dunque rappresentare il suo futuro. Il ruolo di allenatrice non è da escludere, come è stato possibile intuire dal suo commento: “Prima di questa lezione, la mia prima da sola come maestra (che strano), ho chiesto consiglio a un bravissimo coach il quale mi ha detto solo una cosa: ‘Ricordati che sono bambini’. Per me è stato molto divertente, i bimbi si sono divertiti (e sono tutti sani e salvi) e chissà che non sia questa la strada…”.

Sotto il suo post hanno commentato, tra gli altri, la cantante Levante: “Io non so nuotare, vedi cosa devi fare per favore”, Sofia Goggia: “Mi propongo come candidata a Verona, sotto i 30 siamo tutti kids”. Quindi, tanta ironia da parte anche di fan famosi. Ma da parte sua sembra che non ci sia solo spazio allo scherzo, l’idea di diventare maestra a tutti gli effetti la sta stuzzicando davvero.

