“Vi devo dire una cosa sul mio fidanzato”. Matteo Giunta, Federica Pellegrini avvisa tutti

Ormai è quasi tutto pronto per le nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta. In una intervista a Verissimo l’ex Divina del nuoto italiano aveva rivelato aveva rivelato la data delle nozze “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”, aveva detto.

Altri dettagli del matrimonio erano stati spiegati sempre da Federica Pellegrini sulle pagine del settimanale Chi: “Vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare, solo sposarsi lì con tutto quel panorama. La chiesa è bellissima, non era la nostra prima scelta. Con la Biennale hanno messo un’installazione dentro la chiesa che volevamo, ma anche questa che abbiamo trovato dopo è stupenda. E poi sarà una bella festa, io mi aspetto molto emozionante la prima parte…”.





Federica Pellegrini matrimonio, appello ai fan per Matteo Giunta

Federica Pellegrini ha già festeggiato con le amiche l’addio al nubilato a Formentera. L’ex nuotatrice è stata colta di sorpresa dalle amiche che si sono introdotte in casa di notte tirando giù dal letto la sportiva. Lei è apparsa raggiante con una maglia con su scritto “È finita, mi sposo”. A fine agosto le nozze da sogno a Venezia, città in cui Matteo Giunta ha chiesto la mano a Federica Pellegrini: “Io me lo immagino spettacolare, solo sposarsi lì con quel panorama… La chiesa è bellissima, anche se non era la nostra prima scelta: per la Biennale d’arte hanno messo un’istallazione dentro quella che volevamo”, aveva detto.

Ora Federica Pellegrini si rivolge ai fan in occasione dell’addio al celibato di Matteo Giunta. L’ex Divina non vuole perderlo di vista neanche per un attimo e per questo motivo ha chiesto aiuto ai follower. “Ragazzi volevo dirvi che il signor Matteo Giunta è in partenza per il suo addio al celibato, quindi mi raccomando, segnalazioni, video… taggatemi se lo vedete, grazieee! Ovviamente ragazzi con tanto di repost quindi impegnatevi, mi raccomando tenetelo d’occhio”. In sovraimpressione, Federica ha scritto: “Spionaggio mode on”. Alle sue spalle, compare però Matteo Giunta che la rimprovera: “Hai finito?”.

A farle da testimone a Federica Pellegrini sarà il fratello Alessandro mentre le nozze sono state organizzate da Enzo Miccio. L’ex nuotatrice ha scelto l’abito bianco pur avendo valutato altre ipotesi: “Sono cresciuta con l’idea dell’abito bianco e della cerimonia tradizionale in chiesa. Abbiamo valutato anche altre ipotesi, poi la mia storia mi ha portata lì”, ha detto. Nei giorni scorsi, la coppia si è concessa qualche momento di relax a Sabaudia. Insieme a loro c’era anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

