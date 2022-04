“Io e Matteo abbiamo deciso”. Federica Pellegrini, l’annuncio pazzesco in tv. Con tutti i dettagli

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono arrivati a prendere una decisione definitiva sul loro futuro. Ebbene sì, finalmente si uniranno in matrimonio e proprio lei ha voluto fornire tutti i dettagli, in particolare sulla data delle nozze, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Verissimo’. Sono uscite fuori alcune anticipazioni su ciò che ha detto a Silvia Toffanin, anche se per scoprire tutti gli altri dettagli bisognerà ovviamente attendere la messa in onda della puntata, prevista per domenica 10 aprile.

Alcuni mesi fa Federica Pellegrini è invece rimasta vittima di un brutto episodio. Alcuni compaesani della ex regina del nuoto si sono accorti dell’insegna imbrattata la mattina del 10 febbraio e hanno segnalato il fatto alla polizia locale. È successo a Jesolo, nel cartello del lungomare di Jesolo che porta il nome di Federica Pellegrini. Racconta Repubblica come “uno o più sconosciuti, sopra al cartello col nome e cognome della ex campionessa, hanno incollato una striscia adesiva gialla con un’offesa ad accompagnare il nome”.





Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano a fine agosto

Durante la conversazione con Silvia Toffanin, Federica Pellegrini si è soffermata così su Matteo Giunta: “Ormai stiamo insieme da quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni. Prima erano solo sportive, dopo sono subentrati i sentimenti. Emozionante ufficializzare la nostra relazione a Tokyo, dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare il segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole e posso dire che è veramente bellissimo tutto questo”.

Ma per Federica Pellegrini è stato tempo anche di riferire quando convolerà a nozze con Matteo Giunta e dove sarà svolta la cerimonia: “La proposta di matrimonio non la dimenticherò mai, non mi aspettavo che arrivasse così velocemente. Pensavo che dopo il ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo. Comunque ci sposeremo verso fine agosto, lo faremo nella mia città di origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione delle nozze fosse così complicata, ma siamo a buon punto”.

Infine, Federica Pellegrini ha aggiunto a ‘Verissimo’: “Non vediamo l’ora che succeda, vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme”. Quindi, dopo che erano emerse notizie sul rinvio del matrimonio, previsto pare inizialmente per la primavera in corso, la campionessa olimpica e Matteo Giunta sono finalmente pronti a dirsi sì per sempre.

