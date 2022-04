Ancora un colpo di scena nell’infinita telenovela tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due si sono riavvicinati moltissimo e nei giorni scorsi sono anche stati beccati insieme, mentre si trovavano in compagnia del figlio Santiago e di Luna Marì, la bimba concepita dall’argentina con Antonino Spinalbese. I nuovi rumor hanno adesso fatto riferimento ad una novità clamorosa, che cambierebbe totalmente e probabilmente in maniera definitiva tutti gli scenari fin qui emersi.

Proprio Belen Rodriguez era ritornata a parlare del suo Stefano De Martino. Durante l’ultima puntata de Le Iene, programma che conduce su Italia Uno in coppia con Teo Mammucari, Belen Rodriguez ha risposto a una domanda di una telespettatrice. In questo spazio che la trasmissione dedica alle richieste e ai commenti più cattivi e pungenti, però potrebbe aver fatto una piccola ‘gaffe’: “Vuoi assaggiarlo anche tu? (in riferimento ad una spettatrice n.d.r.). Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.





Belen Rodriguez e Stefano De Martino verso le seconde nozze?

Ora a sganciare una nuova notizia bomba è stato il settimanale ‘Nuovo Tv’. Entrambi hanno innanzitutto tenuto aperte le porte alla possibilità di avere un altro figlio, anche se non hanno specificato se lo volessero avere insieme o se fosse un desiderio futuro anche con un altro uomo e un’altra donna. Ma sta di fatto che ormai sembra proprio che i due siano tornati nuovamente a costituire una coppia e addirittura il giudice di ‘Amici 21’ sarebbe pronto ad una mossa inaspettata.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero nuovamente convolare a nozze, stando a ‘Nuovo Tv’: “Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”. Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, saremmo in presenza di una svolta importantissima. Farebbe anche comprendere che stiano tornando insieme molto seriamente e non avrebbero decisamente più voglia di separarsi, come già successo in passato.

Ricordiamo che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono fidanzati nel 2012, dopo che si erano conosciuti ad ‘Amici’, e il 20 settembre del 2013 hanno deciso di sposarsi. Santiago è nato nello stesso anno e poi nel 2015 hanno comunicato a tutti di essersi lasciati. Ci hanno riprovato nel 2019, ma un anno dopo si sono separati nuovamente. E ora sperano che sia davvero la volta buona.

