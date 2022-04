Una conferma a tutti gli effetti quella che arriva da Belen Rodriguez. Parliamo di gossip naturalmente e in questo caso della sua vita amorosa. Come ormai facciamo da anni, raccontiamo questo tira e molla esasperante tra lei e Stefano De Martino. Sembra infatti che da alcuni mesi i due abbiamo iniziato a rifrequentarsi. Ma stanno davvero così le cose, o è sempre il fantastico mondo del riviste satinate che non fa altro che amplificare? In realtà, almeno stavolta, sembra che sia tutto vero.

E a confermare la ‘faccenda’ è proprio la diretta interessata. Durante l’ultima puntata de Le Iene, programma che conduce su Italia Uno in coppia con Teo Mammucari, Belen Rodriguez ha risposto a una domanda di una telespettatrice. In questo spazio che la trasmissione dedica alle richieste e ai commenti più cattivi e pungenti, però potrebbe aver fatto una piccola ‘gaffe’. Tutto sta è capire se lei volesse o meno confermare il suo stato sentimentale al mondo intero.





Belen Rodriguez e Stefano: “Fra poco di lasceremo di nuovo”

Ma cosa è successo di preciso? Una spettatrice del programma ha ammesso di capire Belen Rodriguez, visto che l’ex ballerino di Amici diventa sempre più bello con il passare del tempo. La donna non ha esitato a definire il conduttore di Stasera tutto è possibile come il buon vino e ha chiesto alla Rodriguez se può “assaggiarlo anche lei”.

A questo punto la Rodriguez risponde: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”. Una frase ironica che però conferma che i due stanno insieme. Sposati nel 2013 e separati dal 2015, i due non hanno mai ufficializzato il divorzio. Solo ultimamente, Belén Rodriguez è tornata tra le braccia di De Martino dopo la breve liaison con l’ex hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto a luglio 2021 la piccola Luna Marì.

Nessuno lo può negare, ha precisato la 37enne, magari tra due anni, magari quando la situazione con Stefano De Martino diventerà più stabile, potrebbe esserci un altro erede. Al momento Belen Rodriguez e Stefano non sono tornati a convivere e si accontentato di fare la spola da una casa all’altra. Insomma, fino al prossimo addio, è amore.

