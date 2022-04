Escono nuovi dettagli sul rapporto che si sarebbe ricreato tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ormai sono davvero diverse le settimane in cui i due si vedono spesso insieme. In un primo momento si era pensato unicamente ad un legame civile, avendo un figlio insieme, ovvero Santiago. Ma poi si è compreso che potesse esserci davvero qualcosa in più di una semplice amicizia ritrovata. E ora il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini ha tirato fuori altri elementi molto interessanti.

Intanto, a proposito di Belen Rodriguez, il suo ex Antonino Spinalbese ha lasciato tutti senza parole con una foto senza alcun vestito addosso. Infatti, non ha portato con sé nemmeno le mutande e si è fatto vedere completamente al naturale. In particolare, si è scattato questo selfie davanti ad uno specchio e chissà se non sia un modo per cercare di attirare l'attenzione di qualche ragazza nello specifico, sebbene risulti non impegnato. Non l'attenzione ovviamente di Belen, che invece è sempre più vicina a Stefano De Martino.





Ultimatum di Belen Rodriguez a Stefano De Martino

Nonostante sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino non abbiano mai confermato ufficialmente di stare nuovamente insieme, tutti ne sono convinti e ora il settimanale ‘Chi’ ha fatto vedere alcune immagini riguardanti Stefano e il figlio Santiago che hanno giocato in un campo di basket. Poi è arrivata anche la showgirl sudamericana con la piccola Luna Marì e lei ha iniziato ad accarezzare il ballerino e conduttore. Poi il settimanale di gossip ha svelato un retroscena finora mai rivelato.

Stando a ‘Chi’, da parte di Belen Rodriguez sarebbe arrivata una sorta di ultimo avvertimento a Stefano De Martino, che dovrà prendere una decisione importante: “Se torni a casa con noi è per sempre”. Quindi, lei non vorrebbe mai più essere lasciata dal giudice di ‘Amici 21’ di Maria De Filippi. Quindi, si starebbe lavorando a far conciliare entrambe le loro vite e lui ovviamente accetterebbe di vivere insieme a Luna Marì, figlia di Spinalbese. Si tratterebbe dunque di una famiglia allargata.

Stefano De Martino invece prima dell’ultima puntata di ‘Amici 21’ si era reso protagonista di un siparietto con Emanuele Filiberto. Praticamente nella giornata del primo aprile Emanuele Filiberto ha scritto: “Ci vediamo questa sera… #Amici21”. Peccato però che fosse venerdì e non sabato e quindi Stefano ha immediatamente risposto: “Principe, buonasera. Oggi è venerdì”. E Filiberto: “Ecco, sapevo che qualcosa non quadrava…”.

