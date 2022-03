Belen Rodriguez a Le Iene, papà Gustavo e fratello Jeremias a L’Isola dei Famosi 2022. L’argentina più famosa d’Italia ha seguito la prima puntata del reality show di Ilary Blasi da casa, con mamma Veronica, mentre la sorella Cecilia commentava in diretta dallo studio. E chissà se c’era anche Stefano De Martino a fare il tifo per la coppia dei Rodriguez in Honduras.

Dopo una marea di indizi, paparazzate e mezze dichiarazioni pare ormai ufficiale il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e l’ex marito e papà di Santiago. Poco prima delle nomination la conduttrice dell’Isola ha mostrato ai due naufraghi una clip girata proprio a casa di Belu.





Belen Rodriguez, marca e prezzo del look giallo a Le Iene

“Principalmente abbiamo grande rispetto tra noi, siamo liberi, non riesco a pensare che si possa essere più uniti di così”, dice il papà. E Belen Rodriguez, che è già stata naufraga: “Sono curiosa di vedervi. Voi sapete già che sarete nei nostri pensieri costantemente… Papà, l’Isola non è facile, devi essere molto forte psicologicamente perché il digiuno fa entrare in introspezione”.

Lunedì l’Isola dei Famosi 2022 con Gustavo, Jeremias e Cecilia Rodriguez, mercoledì Le Iene con Belen Rodriguez padrona di casa insieme a Teo Mammuccari. E dopo tanti look total black ha portato una ventata di primavera. Anzi, d’estate con il completo giallo lime firmato dallo stilista georgiano David Koma, designer che ha vestito star come Beyoncé, Kendall Jenner e Jennifer Lopez.

E per la settimana puntata del programma che Belen Rodriguez voleva presentare da tutta la vita ha scelto un top a fascia con spalline sottili e stringhe laterali e a una minigonna a vita alta dello stesso colore, con dettagli e stringhe ispirate alla lingerie. Anche sui social ha fatto “il botto” questo completo. Ma i prezzi? Il primo sul sito Myhtheresa costa 495 euro, la seconda 900 euro, come riporta il profilo Instagram Closet Italy nel post ripreso qui sopra. Sotto un paio di sandali argentati del marchio Ninalilou che costano 320 euro.

