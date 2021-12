La notizia riguardante Federica Pellegrini è decisamente positiva. In molti ci speravano e qualche indiscrezione era già venuta fuori un po’ di tempo fa, ma ora è anche arrivato il comunicato ufficiale che non lascia più spazio a dubbi. E i suoi fan non vedono l’ora di vederla anche in questa sua nuova veste. E ha anche rilasciato le sue prime parole, dopo che la news è diventata di dominio pubblico. Ha scelto il ‘Tgcom 24’ per rompere il silenzio e rivolgersi direttamente ai suoi ammiratori.

Intanto, manca solo la data del matrimonio per Federica Pellegrini. Recentemente è arrivata la fatidica proposta e la campionessa di nuoto ha detto sì a Matteo Giunta, allenatore e ora compagno di vita. Ora si fa per dire, perché anche se le voci non mancavano per molto tempo la coppia ha tenuto segreta la relazione, ma dopo i Giochi di Tokyo Super Fede ha finalmente parlato pubblicamente della sua storia. Pagine e pagine di cronaca rosa hanno subito ufficializzato il legame sentimentale tra la nuotatrice italiana e l’allenatore.

Questo il commento di Federica Pellegrini dopo la bella notizia, di cui vi stiamo per parlare: “Ho sempre guardato quella trasmissione e ora mi preparo per una serata speciale. Come tutte le volte ci sarà tanta emozione, ma saprò godermela. Del resto, con Nicola Savino e la Gialappa’s Band il divertimento è assicurato. Almeno lo spero”. Probabilmente molti di voi hanno già capito di cosa si tratta, con questi indizi presenti nelle dichiarazioni della sportiva, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà.





Nella serata di martedì 7 dicembre Federica Pellegrini sarà protagonista con Nicola Savino con la conduzione del programma ‘Le Iene’, in onda su Italia 1. Sulla pagina ufficiale della trasmissione è stato scritto: “Siete pronti per una nuova puntata de Le Iene? Federica Pellegrini, Nicola Savino e la Gialappa’s Band vi aspettano domani dalle 21.20 su Italia 1”. Ed è stata postata una foto che ritrae lei e Savino. E subito sono arrivati messaggi in quantità industriale per complimentarsi con la nuotatrice.

E il pubblico del programma, insieme ai fan di Federica Pellegrini, hanno commentato: “Ottimo, lei è molto simpatica”, “Sìììì, sono felicissima”, “Sei la numero uno”. Quindi, giudizi positivi nei confronti della donna, che dopo aver fatto circolare notizie entusiasmanti sotto l’aspetto strettamente privato, è pronto a dare il meglio di sé anche nel piccolo schermo.