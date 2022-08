Una bruttissima notizia ha colpito Federica Calemme nelle scorse ore. Un grave lutto familiare ha sconvolto la sua serenità, visto che in quel momento era anche intenta a divertirsi ad un matrimonio. La giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip, come ha riportato il sito Il Sussidiario, si trovava precisamente in Campania, nella città di Sorrento, dove era tra gli invitati delle nozze. Assieme alla ragazza c’era anche il suo fidanzato Gianmaria Antinolfi, che subito le ha manifestato il massimo supporto.

Federica Calemme non pensava ovviamente di dover vivere due emozioni così contrastanti. Dal lieto evento dei fiori d’arancio al lutto in poco tempo. L’ex vippona era esattamente presente al matrimonio della sua amica Ida, che lavora come farmacista nella città di Milano. Durante questo momento bellissimo, ha ricevuto la telefonata a cui mai avrebbe voluto rispondere. E subito i fan di Federica si sono stretti attorno a lei, scrivendole dei messaggi che lei non potrà dimenticare per il resto della sua vita.





Federica Calemme in lutto: morta sua nonna

Purtroppo Federica Calemme è stata costretta a vivere due sentimenti opposti. Era felicissima di veder festeggiare l’amica Ida, che aveva realizzato il sogno della sua vita. Ma poi ha saputo della dolorosissima perdita e di un lutto sicuramente non facile da assorbire. Una persona che ha rappresentato una parte fondamentale della sua vita non c’è più e l’ha lasciata decisamente un po’ più sola. Ma il suo amato Gianmaria sta facendo di tutto per tirarle su il morale e starle molto vicina.

A perdere la vita è stata la nonna materna di Federica Calemme. Quest’ultima ha ricondiviso in una sua Instagram story il bellissimo messaggio, scritto da Gianmariaefederica.official: “I nonni dovrebbero essere immortali, e non c’è frase più vera di questa! Fede, ti siamo vicini per questa perdita. Un grandissimo abbraccio”. E l’ex gieffina è stata taggata. Un gesto che lei ha apprezzato particolarmente. Al momento non se l’è sentita di aggiungere altro perché immersa giustamente nel suo dolore.

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, Federica Calemme è stata una professoressa de L’Eredità su Rai1, mentre l’anno scorso è stata concorrente del GF Vip 6. Qui ha conosciuto Gianmaria Antinolfi e con lui è nata una relazione sentimentale. Ha anche preso parte a Miss Italia 2017, nonché alla storica trasmissione di Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Al GF Vip 6 è stata eliminata al televoto, perdendo lo scontro con Barù e Nathaly Caldonazzo.

