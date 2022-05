“Non sono affari vostri”. Federica Calemme fuori di sé: cosa è successo adesso con Gianmaria Antinolfi

Si sono conosciuti nella Casa del GF Vip e quella che sembrava una semplice amicizia si è trasformata in una relazione seria. Prosegue la storia tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi: l’imprenditore napoletano è riuscito a far breccia nel cuore della ragazza e i due sono inseparabili. È scattato subito qualcosa dopo che lui ha chiuso con Sophie Codegoni, che nel frattempo si è fidanzata con un altro concorrente, Alessandro Basciano.

Prima di entrare al reality show di Alfonso Signorini Gianmaria Antinolfi aveva avuto un flirt con Soleil Sorge, con cui il rapporto nella Casa è stato molto altalenante, soprattutto nel primo periodo. Poi è arrivata Federica Calemme e “se fosse entrata subito non mi sarei avvicinato a nessuna”, ha assicurato lui in un’intervista rilasciata a Chi Magazine.





Insomma i due stanno insieme, ma nonostante le loro rassicurazioni sono costantemente costretti a smentire le insinuazioni sulla fine della loro storia che spuntano sui social. Qualche settimana fa era stato Gianmaria Antinolfi a rispondere a tono ai fan: “Mettetevi l’anima in pace, sono stanco di ricevere le stesse domande 100 volte ogni giorno. Vi ringrazio per il supporto, ma ho sempre detto di non essere un ragazzo social che pubblica tutto. Ho un lavoro, viaggio, faccio riunioni e Federica ha la sua vita a Napoli. Però ci vediamo ogni volta che è possibile. Se non ci vediamo tutti i giorni non significa che ci siamo lasciati e dai smettetela. Non stiamo prendendo in giro nessuno”.

“Effettivamente durante la settimana non ci vediamo spesso ma ci sentiamo tanto – prosegue Gianmaria Antinolfi -. Non penso che anche voi pubblicate tutti i momenti passati con i partner. Invece di condividere le foto spesso impieghiamo il tempo nel viverci in tranquillità. Però anche se in minima parte cerchiamo sempre di rendervi partecipi di tutto. E ricordate che l’amore è molto di più che un post o una storia”.

Questa volta è toccato a Federica Calemme zittire tutti gli haters. L’ex gieffina è stata bacchettata pubblicamente da una follower: “Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi sul tuo presunto fidanzato. Vabbè contento lui”. Federica Calemme ha risposto con un secco: “Quindi adesso non vivi più?”. Poi ha perso la pazienza e ha detto: “Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite! Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me! Distinti saluti”.