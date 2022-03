Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono conosciuti e innamorati al GF Vip 6. Una storia d’amore, quella tra l’imprenditore e la modella campani, che procede alla grande anche fuori dalla Casa. Lui le ha già chiesto di andare a convivere e lo ha fatto durante una mini fuga romantica a Parigi, lei in una delle ultime interviste ha confermato che le cose vanno alla grande.

A MondoTv24 Federica Calemme ha detto che Gianmaria Antinolfi “è stato il mio vero punto di riferimento all’interno della casa. Fuori procede tutto molto bene, abbiamo ognuno i propri spazi, siamo divisi un po’ per questioni lavorative ma ritagliamo sempre del tempo per noi. Staremo a vedere, non mi piace prevedere il futuro”. Ma molti hanno notato che di foto di coppia non se ne vedono più sui social.





Gianmaria Antinolfi, crisi con Federica Calemme?

Da qui il sospetto dei fan, che si sono subito allarmati e chiesti se i due stessero ancora insieme. Si sono lasciati davvero? L’altra sera Gianmaria Antinolfi ha deciso di metterci la faccia e spiegare la situazione. In un lunghissimo sfogo su Instagram ha ribadito di non essere “una persona estremamente social” e che la sua giornata “si svolge per lo più in azienda o in viaggio o in riunione con altri manager o clienti, niente di interessante da condividere e soprattutto aspetti abbastanza riservati trattandosi di lavoro e di aziende”.

La sua fidanzata “in questo momento ha la sua vita a Napoli e deve star lì per lavoro. Nonostante questo proviamo a vederci ogni volta che riusciamo, sabato scorso non dovevamo vederci eppure ci siamo incontrati a metà strada a Roma. Se la domenica pubblichiamo una storia insieme e poi torniamo entrambi Alle nostre città o lavori come facciamo solo poche ore o il giorno dopo a non stare più insieme? Non prendiamo in giro nessuno ve lo assicuriamo”, ha continuato Gianmaria Antinolfi rassicurando quindi tutti.

“Ci vediamo poco durante la settimana ma ci sentiamo tanto. Voi pubblicate sui social ogni telefonata o video cali fate con il vostro partner? Non credo… e in più ripeto ancora una volta non siamo i tipi di persone che quando stanno insieme buttano il loro tempo a fare stupide foto per ore, ma impegniamo il nostro tempo a viverci il nostro rapporto è il tempo che abbiamo a nostra disposizione e non ad immortalarlo per dimostrare chissà che cosa”. Infine ha assicurato che “l’unica verità è che ad oggi va tutto bene” e che se le cose non dovessero più andare “saremo noi i primi a dirlo”. Nessuna crisi insomma: tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme va tutto bene, sono solo meno social di altre coppie.

“La sua carta di credito…”. Alfonso Signorini, furia della vip: quella frase choc non l’ha digerita