Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, ospiti a Verissimo, hanno parlato della loro relazione, nata nella Casa del GF Vip 6. I due sono ormai inseparabili da quando hanno abbandonato la casa. La prima a uscire dal reality è stata Federica Calemme che è stata eliminata al televoto. Poi il 31 gennaio Gianmaria Antinolfi ha deciso di abbandonare il gioco per motivi di lavoro.

“Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile – ha detto ad Alfonso Signorini prima di lasciare la casa – Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po’ di tempo in più”.

La coppia è stata ospite di Verissimo per raccontare come stanno vivendo questo primo periodo di prova fuori dalle mura del GF Vip 6. “Se lei fosse entrata in Casa prima, io avrei avuto occhi solo per lei, avrei scelto lei subito”, ha detto l’imprenditore. “Federica è una ragazza di una semplicità, un’onestà, una naturalezza incredibili”, ha aggiunto l’imprenditore.





“Mi hanno colpito i suoi modi, il suo lato tenero, è molto affettuoso”, ha risposto Federica Calemme parlando dell’imprenditore napoletano. Oggi la coppia è pronta a vivere una nuova quotidianità: “Quando sono uscito dalla Casa sono subito corso da lei a Napoli, ora dobbiamo conoscerci fuori, lontano dalle telecamere”. Ora Federica e Gianmaria hanno in programma un viaggio a Parigi: “Ci dovrò andare presto per lavoro e vorrei che lei venisse con me”. Nella puntata di lunedì 7 febbraio Alfonso Signorini ha fatto una battuta che, come spesso capita, ha fatto storcere il naso ai telespettatori ma anche alla stessa Federica.

Per fortuna ho ancora il mio conto in banca.😂 February 8, 2022

“Allora come va Gianmaria? – ha chiesto Signorini – Ti ho visto sabato in Via Monte Napoleone che eri pieno di sacchetti Gucci, Prada con la tua fidanzata Federica. L’hai portata già a fare shopping con la tua carta di credito? Povero Gianmaria, è innamorato. È solo l’inizio caro mio. Ciao Federica”. All’infelice battuta del conduttore Federica Calemme ha risposto sui social con un secco: “Per fortuna ho ancora il mio conto in banca!”.