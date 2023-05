Fabrizio Frizzi non è più tra noi ma resta indimenticabile nel cuore del pubblico, che ha sempre apprezzato il garbo e la gentilezza, oltre alla sua grande professionalità. Il conduttore romano è scomparso a 60 anni nel 2018 per una malattia lasciando nel dolore i telespettatori ma soprattutto la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella. Ex modella, dopo la morte del marito per un periodo ha lavorato in tv. Ha condotto la rubrica Tutta Salute con Michele Mirabella e ha anche affiancato nel programma Portobello l’amica Antonella Clerici.

Adesso, invece, è lontana dal mondo dello spettacolo. Le ultime notizie che risalgono a qualche mese fa parlano di una nuova vita in Francia dove, si è trasferita con la figlia Stella, che ha da poco compiuto 10 anni. Da sempre molto riservata sul suo privato, la moglie di Fabrizio Frizzi non la mostra mai per intero sui social. Su Instagram si limita a postare scorci di paesaggi e immagini di cavalli, la sua passione.

Fabrizio Frizzi, la foto omaggio della figlia commuove tutti

“Stella non ha preso da nessuno dei due sul ballo – ha raccontato Carlotta Mantovan in una clip che risale alla sua eccezionale partecipazione a Ballando con le Stelle – Ha però ereditato il talento nel canto del papà: Stella canta benissimo, ama ballare, quindi ha un talento da showgirl”. “Adesso fa la quarta elementare, è il mio raggio di sole”, aveva aggiunto.

Come detto, è molto attaccata alla privacy sui social ma nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo una foto della figlia che spacca il cuore: “Te l’avevamo promesso”, la didascalia dello scatto che riprende Stella con indosso un abito da fiaba mentre balla con lo Sceriffo Woody, protagonista del film di animazione di Toy Story a cui proprio Fabrizio Frizzi prestò la sua voce.

Un omaggio commovente e dolcissimo per il decimo compleanno di Stella che non è passato inosservato tra i fan di Carlotta Mantovan, più o meno noti. Spiccano commenti e cuori da parte di Francesca Vaccaro, moglie di Carlo Conti, e di Antonella Clerici che più volte ha ribadito quanto Carlotta e la figlia siano parte della sua famiglia al pari di Fabrizio Frizzi. E poi i tanti messaggi dei follower come “Come se ballasse con il suo papà” e “Quanta dolcezza mista a malinconia in questo scatto”.