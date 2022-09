Già nei giorni scorsi Fabrizio Corona aveva “avvertito” Ilary Blasi. Dopo l’intervista bomba di Francesco Totti l’ex re dei paparazzi, che ha vecchie ruggini con la conduttrice dell’Isola dei Famosi, si è praticamente gettato a capofitto sul divorzio dell’anno. E già snocciolato qualche retroscena.

“È risaputo che nei periodi di piattume e crisi come questi che stiamo vivendo, le vicende di gossip prendono il sopravvento su tutto – ha scritto su Instagram – Questa è una storia italiana che dire di gossip è riduttivo visto che anche i maggiori media di informazione non fanno altro che ricamare sulla vicenda”.





Fabrizio Corona Ilary Blasi, il retroscena

E ancora, sempre Fabrizio Corona a proposito di Ilary Blasi e Fabrizio Corona: “Ancora peggio. i giornaloni blasonati come il Corriere si prestano a pubblicare a piena pagina delle dichiarazioni manipolatorie di uno che sfiora l’analfabetismo. Questa vicenda come ho detto ampiamente, mi tocca da vicino non perché gossip…”.

“Cerco di far capire in tutti i modi all’opinione pubblica che è una grande presa in giro che descrive alla perfezione il mondo malato dell’informazione italiana e della televisione. Non si possono strumentalizzare i quotidiani a proprio uso e consumo. Ok se proprio vogliamo farlo, facciamolo fino in fondo. Visto che i due splendidi piccioncini non fanno nomi e cognomi toccherà qualcuno farlo. Alle 18n incominciamo con la prima rivelazione”.

E così è stato: alle 18 la “prima rivelazione” di Fabrizio Corona è arrivata. “Ilary Blasi ieri sui social postava le tagliatelle della nonna fatte in casa a Roma. Ma la sera era a Milano al compleanno della sua famosa agente che ha ripreso e postato sulle storie tutto e tutti. Lei no però. C’era anche Jack La Furia che l’ha salutata con un paio di corna. Poi è arrivato qualcuno noto proprio ora alle cronache. Noi c’eravamo! This is my game! Vi farò sapere!”.

