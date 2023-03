“Eccola, è lei”. Elly Schlein, una foto ed esplode il gossip: chi è la fidanzata della segretaria del PD

Domenica 12 marzo Elly Schlein è stata ufficialmente proclamata segretaria del Partito Democratico durante l’assemblea nel centro congressi “La Nuvola” di Roma. Aveva vinto le primarie del Partito democratico lo scorso 26 febbraio, ottenendo quasi il 54 per cento dei voti e superando Stefano Bonaccini.

37 anni, laureata in giurisprudenza, Elly Schlein (Elena Ethel Schlein) è nata a Lugano il 4 maggio 1985 e ha cittadinanza statunitense naturalizzata svizzera. Suo padre è Melvin Schlein, un politologo e accademico statunitense di origine ebraica aschenazita gli avi paterni di Elly Schlein erano infatti originari di Žovkva, un villaggio vicino a Leopoli, allora parte dell’Impero austro-ungarico e oggi situato in Ucraina.

Elly Schlein fotografata con una donna: “È la fidanzata Paola”

Elly è un soprannome, mentre il suo nome unisce quello delle due nonne: la materna Elena e la paterna Ethel, di origine lituana. Nel 2013 è diventata la figura più riconoscibile di OccupyPD, un movimento formato soprattutto da giovani attivisti e attiviste del partito che si opponevano all’eventualità di un governo di «larghe intese» con il centrodestra.

Elly Schlein si è fatta notare a tal punto che poi è riuscita a entrare nella direzione nazionale del partito. Alle elezioni europee del maggio del 2014 ha ottenuto 53mila preferenze, moltissimi voti per una 29enne quasi sconosciuta fino a pochissimo tempo prima. Dopo essere uscita e rientrata nel Partito democratico, alle politiche dello scorso settembre si era candidata alla Camera dei deputati come indipendente nelle liste del PD, in posizione di capolista in un collegio plurinominale in Emilia-Romagna.

Una volta eletta si era dimessa da vicepresidente della regione. Fa parte della commissione Affari costituzionali. Oltre alla politica, come è accaduto anche per Giorgia Meloni e altri colleghi, anche la vita sentimentale di Elly Schlein è sorvegliata speciale de gossip. Nel 2020, ospite di Daria Bignardi a L’Assedio, aveva fatto coming out. È stata pizzicata da Diva e Donna con una donna che secondo il gossip sarebbe la sua fidanzata. Il Corriere della Sera qualche settimana fa scriveva: “La sua ragazza? Esiste, vivono insieme. Si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly”.