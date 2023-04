Elisabetta Gregoraci e i ladri in casa, cosa ha fatto la showgirl. Dopo un periodo di impegni e viaggi la conduttrice e modella di Soverato ha avuto modo di prendersi una pausa. Durante questi momenti di relax ha voluto condividere coi propri follower dubbi, domande, paure e desideri. Ha così avviato tramite il proprio profilo Instagram uno scambio di vedute con i seguaci. Tutto è nato da un incubo che Elisabetta ha fatto dopo tantissimo tempo che non le capitava.

“Forse da quando ero bambina” ha commentato nelle story. Quindi ha chiesto ai follower quali fossero le loro più grandi paure. C’è chi ha risposto “La paura di volare” e lei ha commentato: “Tante persone che conosco hanno la tua stessa paura… ma non devi averla! L’aereo è uno dei mezzi più sicuri… supera la tua paura e ti aspetteranno viaggi meravigliosi”. Poi un utente ha parlato di ladri in casa e alla showgirl è venuto in mente un episodio che l’ha vista protagonista.

“Ladri, ladri, maledetti ladri”

Quando un seguace ha raccontato di aver ricevuto la ‘visita’ dei ladri a Pasqua Elisabetta Gregoraci ha esclamato: “Ladri, ladri, maledetti ladri“. La soubrette ha ricordato un episodio capitatole un paio di anni fa: “Mi è successa la stessa cosa, ho avuto i ladri in casa. È stata un’esperienza terribile, per Nathan, per la tata, per noi che eravamo in casa. Sono molto fiera di me e di come sono andate le cose…”.

L’episodio ha profondamente turbato Elisabetta Gregoraci e chi si trovava in casa con lei, ma fortunatamente e grazie al suo sangue freddo è riuscita ad evitare guai peggiori. “Perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi – ha spiegato nelle story su Instagram – Nathan ha prontamente chiamato la polizia e ora il ladro giace in galera”.

Nel frattempo Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Domenica In e ha parlato della mamma scomparsa anni fa: “Dico sempre che non voglio piangere e poi… Ma sai che non passa? Nel senso che dicono che il tempo aiuta, ma quando vedo le foto o quando ci sono delle ricorrenze… Quel giorno lì sto sempre male. La prima volta che si è ammalata aveva 37 anni, quindi ha fatto tutto un percorso, ma è pazzesco. Non passa“. Pochi giorni fa, inoltre, la brutta notizia sul compagno Giulio Fratini.

