Le voci sulla fine del matrimonio tra Elisabetta Canalis e il chirurgo statunitense Brian Perri stavano circolando ormai da tempo. In questo periodo la showgirl è stata paparazzata insieme al nuovo fidanzato, il suo istruttore di Kikboxing Georgian Cimpeanu.

Elisabetta Canalis e il fidanzato sono stati insieme a Milano a un evento organizzato da Diesel, poi andati ad allenarsi all’interno di una palestra e dopo sono stati paparazzati mentre cenavano insieme e poi entravano a casa della showgirl. I due hanno trascorso la notte insieme e sono stati fotografati il giorno dopo mentre lasciavano l’appartamento. La showgirl è tornata negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dopo aver trascorso diverse settimane in Italia.

Elisabetta Canalis, divorzio chiesto da marito e divieto imposto

Insieme a Elisabetta Canalis la figlia Skyler Eva, sette anni, e la madre Bruna. La donna è volata negli Usa insieme alla figlia per sostenerla in questo momento. I rumors che circolavano sul matrimonio al capolinea tra l’ex velina e il chirurgo ortopedico americano Brian Perri sono stati confermati da People e da Tgcom24.

Il magazine americano ha parlato anche della cause dell’addio: differenze inconciliabili. Secondo il magazine i due avrebbero già preparato i documenti della separazione dopo quasi 10 anni di matrimonio. Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva. La showgirl non ha avanzato nessuna richiesta di mantenimento. Secondo quanto dichiarato da una fonte e Deianira Marzano, all’ex velina è stato imposto un divieto.

“Lei non può vivere in Italia con la figlia, tranne che per un mese di seguito durante le vacanze estive. Oppure può venire da sola, ma per lavoro”, scrive la fonte anonima, secondo la quale a chiedere il divorzio è stato Brian Perri. Il dottore avrebbe preso la decisione per i continui viaggi della showgirl in Italia. in questi giorni Elisabetta Canalis si è trasferita in un altro appartamento insieme alla madre e alla figlia.