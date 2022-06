“Ho paura per Skyler Eva”. Elisabetta Canalis in ansia, segnata dagli ultimi fatti

Elisabetta Canalis ha paura per la figlia Skyler Eva. Nata dall’unione con il marito Brian Perry, la piccola ha ereditato l’attitudine sportiva, come mamma Eli pratica la kick boxe, anche la sua bellezza. Per anni la bambina non è stata mostrata sui social e la Canalis lo aveva spiegato in molte interviste. Una scelta fatta per privacy fino a qualche anno fa, quando è stata proprio la figlia a chiedere alla mamma il perché non fosse mai tra le sue foto.



L’occasione era stata quella dell’arrivederci alla famiglia proveniente dalle Bahamas e sopravvissuta all’urgano Dorian che Elisabetta Canalis e il marito Brian Perry avevano a lungo ospitato in casa, a Los Angeles. Dopo l’uragano, infatti, la Canalis aveva deciso di fare la sua parte accogliendo Luce e la sua famiglia, sfollati dopo la calamità naturale e al momento dell’arrivederci aveva pubblicato una foto ricordo in cui, per la prima volta, compariva anche Skyler, bellissima come la mamma Elisabetta Canalis.





Elisabetta Canalis, paura per la figlia Skyler Eva dopo le sparatorie nelle scuole americane



La loro vita scorre tranquilla a Los Angeles, felice sebbene i fatti legati alle sparatorie nelle scuole saliti agli onori della cronaca nelle ultime settimane l’abbiano turbata. Durante l’ultimo episodio in Texas Eli era a bordo di un aereo mentre la figlia di sette anni era in classe. “Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari”. (Leggi anche Elisabetta Canalis, disavventura durante la vacanza italiana con marito e figlia. La denuncia piena di rabbia)



“Ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia. Dico solo che da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”. Poi Elisabetta ha affrontato il problema delle armi. “Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura”.



“Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”. Poi ha aggiunto ancora: “Mio marito mi ripete spesso che l’America non è Los Angeles e nemmeno New York. La vera America culturalmente è diversa. Lui è della Pennsylvania, uno degli Stati più autentici”.

