“Guardate, è uguale a me”. Skyler Eva cresce ed è tutta mamma Elisabetta Canalis

Skyler come mamma Elisabetta Canalis. La showgirl ed ex storica velina di Striscia la notizia salirà sul ring per la 12ma edizione di The Night of Kick and Punch, galà dedicato agli sport da ring che quest’anno avrà come protagonista la kickboxing stile K-1 che si svolgerà sabato 18 giugno, all’interno della Reggia di Venaria di Torino.

La manifestazione organizzata da Angelo Valente, in collaborazione con la Reggia di Venaria, con la Federazione Medico Sportiva Italiana vedrà esordire sul ring proprio Elisabetta Canalis, che combatterà contro Rachele Muratori sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna con le regole dello stile low-kick: pugni dalla cintola in su e calci al volto, al corpo e alle gambe. Elisabetta Canalis pratica la kickboxing da tanti anni e dopo essere stata madrina di tre edizioni della ‘Night of Kick and Punch’, l’ex velina ha deciso di compiere il grande passo e di combattere sul ring. E Skyler come mamma Elisabetta Canalis ha provato l’emozione di allenarsi con calci e pugni. A immortalare la scena proprio Elisabetta Canalis, che su Instagram ha pubblicato un video della figlia.





Skyler come mamma Elisabetta Canalis: anche lei fa kickboxing

Skyler come mamma Elisabetta Canalis. Se la cava bene con calci e pugni contro l’allenatore dell’ex velina di Striscia la Notizia. E oltre a prendere l’attitudine sportiva, Skyler Eva ha preso anche la sua bellezza. Per anni la bambina non è stata mostrata sui social e la Canalis lo aveva spiegato in molte intervista. Una scelta fatta per privacy fino a qualche anno fa, quando è stata proprio la figlia a chiedere alla mamma il perché non fosse mai tra le sue foto.

L’occasione era stata quella dell’arrivederci alla famiglia proveniente dalle Bahamas e sopravvissuta all’urgano Dorian che Elisabetta Canalis e il marito Brian Perry avevano a lungo ospitato in casa, a Los Angeles. Dopo l’uragano, infatti, la Canalis aveva deciso di fare la sua parte accogliendo Luce e la sua famiglia, sfollati dopo la calamità naturale e al momento dell’arrivederci aveva pubblicato una foto ricordo in cui, per la prima volta, compariva anche Skyler, bellissima come la mamma Elisabetta Canalis.

“Adesso fai vedere anche la tua piccola? È meravigliosa”, Bellissima tua figlia ma è uguale al papà”, “Finalmente Skyler!”, “Che bella Skyler e che bello il gesto d’amore che avete fatto in questi mesi”, si leggeva sotto le foto pubblicate da Elisabetta Canalis. E anche oggi, che Skyler è cresciuta e somiglia sempre di più a mamma Elisabetta Canalis, i commenti e i complimenti si sprecano.

