Puff. Prima c’era ora non c’è più. È un flop? È uno stop? Che cos’è? Cos’era? Perché? Eh, sono tante le domande quando un prodotto, in questo caso televisivo, sposa un personaggio vip, anzi vippissima, per crescere e invece, puff, svanisce. E, detto per inciso, per vippissima intendiamo Elisabetta Canalis. L’ex velina di Striscia La Notizia, ex di Bobone vieri, di George Clooney e oggi sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri, ci ha provato.

Ma per risollevare Vite da Copertina, forse più serviva qualcosa di diverso da una fiammante showgirl che come conduzione ha alle spalle pochino. Almeno considerando la tv nazionale. Come dire, ciò che è di dominio pubblico. Recentemente, infatti, la 43enne aveva condotto una serata speciale de Le Iene. Poi, recentemente, è balzata agli onori della cronaca per uno spot in favore della Liguria che ha fatto storcere il naso ai liguri duri e puri. Quelli che quando hanno capito che, per una manciata di secondi di promozione della loro terra proprio durante il Festival di Sanremo, una nata a Sassari avrebbe intascato qualcosa come 100mila euro, si sono sentiti mancare.

A far notare il ‘flop’, se così vogliamo chiamarlo, è stato il sempre attento Davide Maggio. L’esperto di tv ha infatti notato che l’ultima puntata di “Vite da Copertina” è andata in onda venerdì 18 febbraio su TV8. Gli ascolti non sono stati proprio entusiasmanti: poco più di 70mila spettatori hanno scelto il programma con Elisabetta Canalis, ovvero l’1,2% di share. Non che chi l’ha preceduta avesse fatto faville, eh.





Da Alda D’Eusanio a Giovanni Ciacci, passando per Elenoire Casalegno e Rosanna Cancellieri “Vite da copertina” non ha mai fatto il ‘botto’. E così è stato definitivamente cancellato dal palinsesto della rete edita da quella che un tempo era nota come MTV Italia, oggi Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., holding controllata da Sky Italia. Elisabetta Canalis ce l’ha messa tutta. Ma non c’è stato verso. E così, anche il suo sogno di tornare a vivere in Italia dovrà attendere almeno un po’. Il marito glielo ha promesso. Sua figlia Skyler Eva, a 6 anni, parla fluentemente l’italiano.

Manca poco, secondo i bene informati, per il ritorno nella madre patria di Elisabetta Canalis. Al momento la soubrette è una ‘pendolare’ intercontinentale, dividendosi tra la vita a stelle e strisce e quella nel Belpaese. Dopo tanto viaggiare, forse anche per lei è arrivato il momento di tornare alle origini. Magari proprio in quella Milano che l’aveva lanciata tanti e tanti anni fa al fianco di quella Maddalena Corvaglia con cui però i rapporti si sono guastati da tempo. Irrimediabilmente? Chi può dirlo…