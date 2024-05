Eleonora Giorgi e la rivelazione sui figli. Dall’anno scorso la popolare attrice sta affrontando una difficile battaglia con un tumore al pancreas. Un mese fa circa si è sottoposta all’operazione per asportarlo poi per lei è arrivato un bel giorno da festeggiare. Il primogenito Andrea Rizzoli, infatti, ha sposato nuovamente la moglie Serena Meriggioli e lei si è presentata felice e sorridente.

Proprio i familiari e in particolare i figli stanno dando un grande sostegno a Eleonora Giorgi che sta cercando di reagire nel migliore dei modi alla diagnosi del brutto male. Tra un paio di mesi, inoltre, ci sarà un altro matrimonio da celebrare: il 12 luglio sarà Paolo Ciavarro a sposare la compagna Clizia Incorvaia. L’intervento sembra essere riuscito e intanto l’attrice e produttrice ha fatto alcune rivelazioni in una intervista a La Stampa.

La rivelazione di Eleonora Giorgi sui figli alla scoperta del tumore

“Il grande amore della vita di una donna è il figlio maschio – le parole di Eleonora Giorgi – e il dolore inconfessabile della donna madre è la sua andata via di casa, con le femmine è diverso, so che non vanno via mai. Il nido vuoto è tremendo, sai che devi dare loro le ali, ma è dura. Per questo, anche se sembra assurdo dirlo, in questa vicenda del tumore, ho detto ‘pensa che fortuna, improvvisamente i miei due figli maschi sono tornati al nido, con accanto due compagne straordinarie'”.

Poi Eleonora Giorgi ha parlato della scoperta del tumore: “Quando mi hanno dato la notizia, ho pensato ok, alla mia età, ci si può pure stare. I miei figli non l’hanno presa così, mi hanno guardato malissimo, ho capito che avevo detto una cosa orribile, che avevo risposto con il mio lato barbarico, magiaro, in fondo ho avuto una madre ungherese. Ho deciso, invece, che lotterò fino in fondo, almeno fino a quando il mio nipotino potrà guardarmi senza spaventarsi. Meglio uscire di scena in ordine”.

“Sono grata all’amore che mi ha dato due figli – dice ancora Eleonora – ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi, ma Angelo (Rizzoli, ndr) e Massimo (Ciavarro, ndr) mi hanno dato loro il senso vero di tutto. E devo aggiungere una cosa: adesso, con questa vicenda del tumore, è successo che Ciavarro, uomo basico e molto riservato, abbia deciso di correre a Roma per starmi accanto. La notte in cui ho fatto l’intervento ha voluto dormire con me, per dare il cambio ai ragazzi. Dopo anni di silenzio questo ex-marito mi dimostra un amore profondo”.

