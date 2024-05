Per Eleonora Giorgi è arrivata una notizia meravigliosa. Infatti, ha potuto assistere ad un evento fantastico che ha coinvolto la sua famiglia. Tutto si è scoperto grazie al figlio Paolo Ciavarro, che ha pubblicato le commoventi immagini sul suo profilo Instagram ufficiale. Parliamo del tanto atteso matrimonio, che finalmente ha fatto gioire l’attrice nel momento più difficile della sua vita.

Ricordiamo infatti che Eleonora Giorgi si è recentemente sottoposta ad un’operazione per un cancro al pancreas, ma ora la notizia del matrimonio nella sua famiglia le ha reso la giornata indimenticabile. E questo è solo il primo atto, visto che molto presto potrà nuovamente essere protagonista in un altro lieto evento che la renderà di nuovo orgogliosa.

Eleonora Giorgi, splendida notizia per l’atteso matrimonio

Dunque, Eleonora Giorgi ha festeggiato immediatamente la notizia più bella che ha coinvolto la sua famiglia e in particolare suo figlio, che si è finalmente unito in matrimonio. Paolo Ciavarro ha postato le immagini più significative della cerimonia e ovviamente saranno arrivati tantissimi messaggi di auguri per congratularsi di questo momento magico.

Ad essersi sposato è il primo figlio di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, il quale è convolato a nozze con la neo moglie Serena Meriggioli. Quest’ultima è nota per essere una make up artist. Bellissima l’immagine dell’attrice, che ha accompagnato all’altare lo sposo sfoggiando dei sorrisi straordinari. Tutte le attenzioni sono state rivolte anche al vestito della donna.

Eleonora Giorgi ha indossato un abito floreale di colore azzurro e bianco. Per il figlio è il secondo matrimonio. E il prossimo 12 luglio parteciperà con altrettanto entusiasmo anche ai fiori di arancio di Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia.