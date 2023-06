Era seguita prima, dopo il GF Vip 7 ancora di più: Elenoire Ferruzzi è diventata un personaggio ancor più popolare dopo la sua esperienza nella Casa. Lì si è fatta conoscere a 360 gradi, con i suoi modi schietti e diretti. Gli stessi che ha sempre usato anche sui social. Di recente si è parlato di lei per alcuni attacchi a Oriana Marzoli, non appena uscita la notizia della crisi (poi rientrata) con Daniele Dal Moro. Un fan l’ha subito incitava a provarci con Daniele ma lei ha risposto lapidaria: “Ma per carità“.

Poi ha replicato ad alcune interazioni tra gli utenti, difendendo il suo ex coinquilino e attaccando la sua ex e poi non più ex fidanzata. “Hai sempre avuto ragione, alla faccia loro. Mi dispiace solo per Oriana“, le ha scritto un altro. Ed Elenoire Ferruzzi: “A me no, è cattiva. Con me si comportò malissimo. Nonostante io l’abbia sempre esaltata“. E ha risposto anche a un’altra persona che aveva puntato il dito contro Dal Moro: “Peccato, chissà cosa le avrà detto Daniele. Secondo me la colpa è la sua“.

Elenoire Ferruzzi ha rifatto di nuovo il seno: “Nuova taglia per me”

“Non credo. Conosco bene Daniele, è una persona fondamentalmente buona. Lei invece è isterica, porta le persone allo stremo delle forze. Oltre che essere ignorante e stupida”, il commento dell’ex vippona di Alfonso Signorini. Che proprio poco fa è tornata su Instagram ma con un aggiornamento che riguarda lei.

Sui Instagram, ha pubblicato una foto in cui mostra il suo seno poco dopo essersi sottoposta a una nuova operazione di chirurgia estetica. Se l’è rifatto ancora: “New size for me“, ovvero “Una nuova taglia per me“, ha scritto nella didascalia dello scatto Elenoire Ferruzzi che quindi ha aumentato le dimensioni del suo già florido décolleté.

Scatto che, era chiaro, ha scatenato i suoi fan con i commenti. “Opera d’arte”, “Meravigliosa”, “Amo bellissima stai da Dio”, le scrivono gli ammiratori. Ma non mancano le critiche come “Che schifo che senso ha di darsi un Seno così grande poi soffrire di mal di schiena ecc solo per visibilità”.