Finalmente la nota conduttrice tv incinta ha fatto vedere il suo pancione. O meglio, lei lo ha mostrato a persone vicine, ma gli attentissimi paparazzi hanno subito sfruttato l’occasione per pubblicare questi scatti straordinari. L’annuncio ufficiale della gravidanza avvenne il 13 dicembre scorso, mentre si trovava ospite della trasmissione La volta buona condotta da Caterina Balivo.

Come ricordato dal sito Today, la conduttrice tv che annunciò di essere incinta nel programma Rai e che ora ha permesso di far vedere a tutti il suo pancione, rivelò anche che lei e il suo compagno avevano già scelto il nome da dare al figlio. I due sono molto felici di questa svolta privata e non vedono l’ora che possa arrivare il tanto atteso parto per allargare la famiglia.

La conduttrice tv incinta fa vedere il pancione: fan impazziti

Questa conduttrice tv, che ha 37 anni, è entusiasta di essere incinta, come testimoniano le foto postate dal settimanale Chi relative anche al suo pancione. Lei e il compagno Enrico, che chiameranno il figlio Gianmaria, sono stati paparazzati nella città di Firenze, mentre erano intenti ad incontrare un’amica di lui che è nota per essere la ceo della maison di gioielleria, Fratelli Piccini. La donna si chiama Elisa Tozzi Piccini.

La conduttrice immortalata dai fotografi di Chi è Roberta Morise, che era assieme al partner Enrico Bartolini, famoso chef che ha il numero più alto di stelle Michelin nella nostra nazione. La giornalista ha alzato la sua maglia e ha fatto toccare il pancione all’amica. Ricordiamo inoltre che lei sarà mamma per la prima volta, mentre l’uomo accoglierà il suo quartogenito.

Roberta Morise è stata professoressa de L’Eredità dal 2006 al 2009 e poi nel 2022. Inoltre, ha condotto I fatti vostri e si è occupata della rubrica musicale a Detto fatto. Due anni fa ha partecipato come concorrente dell’Isola dei Famosi, mentre l’anno scorso è stata protagonista a Camper in viaggio su Rai1 e Calabria a tavola su Food Network.