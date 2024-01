La vip italiana è incinta, ma ciò che ha allarmato un po’ i suoi fan è che questa gravidanza sia più difficile del previsto. C’è una differenza tra questa e quella precedente, che le ha permesso di diventare mamma per la prima volta. L’annuncio della dolce attesa era stata anticipata dal marito famoso, che in diretta nazionale aveva fatto capire che stessero aspettando il secondo bebè

Questa vip italiana è incinta al quarto mese di gravidanza e quest’ultima è alquanto difficile, come ha ammesso la bellissima giovane. Ha dei sintomi particolari e ne ha voluto parlare apertamente con i suoi tantissimi fan, postando delle Instagram stories. Ha innanzitutto detto: “Ci risiamo, tra pochi giorni entrerò nel quarto mese”. Ma è sui malesseri avuti che subito si è spostata l’attenzione.

La vip italiana ha una gravidanza difficile: “Mangiavo e vomitavo”

Dunque, la vip italiana ha illustrato in questo modo la sua gravidanza difficile, entrata già in una fase importante: “Una gravidanza totalmente diversa dalla prima. Meno frequenti da qualche giorno le nausee, ma sono stata davvero molto male. Ad un certo punto ho pensato di voler fare lavaggi ecc. perché così come mangiavo avevo vomito”, ha scritto su Instagram.

Parliamo di Chiara Nasti, influencer moglie del calciatore Mattia Zaccagni, che nel novembre 2022 ha dato alla luce il primogenito Thiago. E proprio su di lui ha detto: “Con Thiago zero nausea o altri sintomi. In questa li ho tutti”. Ma ora spera che la situazione possa migliorare lentamente affinché i prossimi mesi possano continuare senza intoppi.

Zaccagni aveva detto a tutti gli italiani di essere in procinto di diventare papà bis, dopo il gol vittoria realizzato nel derby di Coppa Italia tra la sua Lazio e la Roma. Si era messo il pallone sotto la maglia simulando il pancione e si era anche messo il pollice in bocca. Poi era stata Chiara Nasti a confermare tutto.