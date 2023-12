“Ho avuto un aborto”. Brutta notizia dal volto di Canale 5: era incinta ma ha perso il bambino

Da sempre attivissima su Instagram, dove racconta quotidianamente la sua vita, il volto di Canale 5 ultimamente ha fatto perdere le tracce di sé. Per qualche tempo non si è vista e sentita ma qualche ora fa rieccola con nuove Storie, soprattutto con una in cui spiega il motivo della sua assenza. Una triste notizia: ha subito un aborto spontaneo. Ma siccome ha sempre condiviso i momenti, belli e brutti che siano, anche questa volta ha deciso di rendere partecipi i follower.

“Amiche scusate l’assenza un po’ di questi giorni, ma ero incinta”, ha esordito l’ex protagonista di Temptation Island nel messaggio scritto sotto l’immagine di un’ecografia e alcune carte dell’ospedale. “Ho avuto un aborto spontaneo. Quindi non è andata come volevamo. Pazienza, succedono queste cose e non è colpa di nessuno! Ma se ero assente è perché oltre all’influenza non stavo benissimo… e nulla avrei voluto darvi una notizia diversa, ma a sto giro va così. Si volta pagina”.

Lara Zorzetto aspettava quindi il terzo figlio. Indimenticabile per i fan del doc-reality di Filippo Bisciglia, partecipò alla quinta edizione del programma insieme al fidanzato di allora Michael De Giorgio. Il percorso tra i due all’interno del villaggio non si concluse con il lieto fine e la coppia decise di lasciarsi.

Dopo quell’esperienza a Temptation Island che le ha comunque dato la notorietà, Lara Zorzetto ha ritrovato l’amore con Mattia Monaci. Lo ha conosciuto durante un trasloco e tra loro c’è stato il classico un colpo di fulmine: lei aveva bisogno di qualcuno che la aiutasse con gli scatoloni e nel giro di poco tempo hanno deciso di allargare la famiglia.

Ad agosto 2020, sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Leonardo, che è nato con un cesareo d’urgenza e ha avuto qualche problema al parto. A febbraio 2022 Lara Zorzetto, che oggi è un’influencer con quasi 600mila fan, e Mattia Monaci hanno accolto Anastasia Priscilla.