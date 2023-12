Baby numero due in arrivo per il volto di Canale 5. L’ex protagonista di Uomini e Donne è alla 32esima settimana di gravidanza, quindi manca una manciata di settimane al parto. E darà alla luce un altro maschietto dopo il piccolo Paolo: si chiamerà Davide, ha svelato poco fa in un nuovo post apparso sul suo profilo Instagram. Dopo l’annuncio della dolce attesa era arrivato quello de sesso del bebè, sempre a mezzo social. Non un classico gender reveal party, ma un gratta e vinci consegnato al compagno calciatore.

A tavola, dopo una cena con pochi amici, la futura mamma bis ha consegnato il biglietto al compagno. “Armando va a fare una passeggiata dopo cena e io gli preparato a tavola una piccola scatola bianca chiusa con un fiocco”, ha raccontato lei- Il calciatore gratta i due biglietti e trova due colori, rosa e blu, poi ancora un altro biglietto, questa volta con il sesso del bimbo che porta in grembo: celeste, è un altro maschietto.

Leggi anche: “Il nostro gioiello di Natale”. Il volto di Canale 5 papà per la prima volta: la fidanzata è incinta





“Si chiamerà Davide”: il volto di Canale 5 presto mamma bis

“It’s …… È un periodo troppo bello e davvero magico. Siamo molto grati e consapevoli di essere davvero fortunati. Amore genera amore”, ha commentato Nicole Mazzocato sotto il video in cui Armando Anastasio scopre che il loro Paolo avrà un fratellino. E ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato anche il nome del secondo figlio, che partorirà tra circa due mesi.

“32 settimane di te, che sei cresciuto così velocemente…Hai già avuto modo di poter sentire molte emozioni contrastanti, hai vissuto già tante situazioni al limite della stanchezza, ma anche della caparbietà. Sono così felice che diventerò mamma di te, che non hai dato grandi pensieri. Sei stato sempre in movimento ma senza rovinarmi pasti, nottate o altro. Potrai sempre recuperare…Speriamo di no!”.

Nicole Mazzocato aggiunge di essere curiosa di conoscerlo, “di sapere come sei, se sarai un ometto sin da subito come il tuo fratellino o se sarai l’opposto”. Sulla data del parto il piccolo potrebbe farle “un piccolo regalino se ti va…Anticipare di qualche giorno la tua uscita magari…Ma non sentirti in dovere, Paolino è stato un orologio svizzero ed è andato tutto per il meglio. Non vedo l’ora che inizi questa nuova avventura tutti assieme, dove spero e auguro a tutti di essere felici e uniti più che mai. Abbiamo cercato di avervi più vicini possibile perché possiate essere una spalla e un punto di riferimento l’uno per l’altro, per tutta la vita. Sono sicura che sarà così”. E alla fine il nome: “Ti aspettiamo Davide”.