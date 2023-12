Enorme felicità per i fan del volto di Canale 5, che sarà papà per la prima volta nella sua vita. L’annuncio a ridosso del Natale ha fatto impazzire tutti di gioia, in primis lui, che ha quindi rivelato ufficialmente che la sua fidanzata è incinta. Quest’ultima è abbastanza riservata, mentre il suo partner noto al pubblico ha voluto condividere con tutti questo lieto evento.

Poche ma significative le parole utilizzate dal giovane, che ha fatto riferimento a questo periodo dell’anno: “Un gioiello per Natale“. Il volto di Canale 5 che sarà papà per la prima volta nei prossimi mesi è stato conosciuto dai telespettatori oltre cinque anni fa, quando decise di prendere parte ad uno dei programmi televisivi più amati della rete Mediaset.

Il volto di Canale 5 sarà papà per la prima volta: “Gioiello di Natale”

Questo volto di Canale 5, prossimo a diventare papà per la prima volta in assoluto, è stato uno dei concorrenti di Temptation Island. Era il 2018 quando partecipò alla trasmissione di Filippo Bisciglia con la fidanzata dell’epoca, che si chiamava Martina. Durante il loro falò di confronto, come ricordato dal sito Isa e Chia, ci fu un momento imbarazzante quando lei lo chiamò con un altro nome, precisamente quello del tentatore Andrea Dal Corso.

Parliamo di Gianpaolo Quarta, che si lasciò con Martina a causa proprio di quell’avventura televisiva. Oggi è felicemente legato sentimentalmente ad Erika Ingrosso, che gli permetterà di essere genitore. Suggestiva la foto scelta dall’uomo per annunciare la dolce attesa della ragazza, infatti c’è un albero di Natale con un’ecografia attaccata allo stesso e il loro cane che la guarda attentamente.

Parlando dell’ex Martina Sebastiani, lo scorso luglio è nata la seconda figlia Beatrice. Mentre nel 2021 era arrivata la primogenita Vittoria. Non conosciamo invece ancora il sesso del bebè che arriverà dall’unione tra Gianpaolo ed Erika.