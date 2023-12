La vip è incinta: l’ex moglie del famoso cantante sarebbe in attesa del terzo figlio. Proprio così, a rivelarlo in esclusiva è il settimanale Chi. E sebbene le voci circolassero già da un po’, Chi ha ora pubblicato delle foto che sembrano confermare la notizia. Insomma, la donna si troverebbe al terzo mese di gravidanza e avrebbe già condiviso la lieta novella con parenti e amici intimi. E si sa, queste notizie si cominciano a dare soltanto dopo il terzo mese. Così, ecco che alcune immagini pubblicate su Instagram mostrano una leggera rotondità (per molti sospetta).

>> “Ma veramente? Assurdo”. Chiara Ferragni, tornano in vendita i pandori Balocco. Il prezzo choc

Gli scatti di Chi immortalano la vip con un vestito rosso durante uno shooting per strada. Sebbene l’abito potrebbe trarre in inganno, considerando il trimestre di gravidanza, è comprensibile che la pancia sia appena accennata. C’è inoltre da dire, anche se non è di certo una conferma, che la donna aveva precedentemente manifestato il desiderio di avere un terzo figlio, e ora, con l’incontro con il DJ William Djoko, sembra pronta a realizzare questo sogno.





Marica Pellegrinelli è incinta: l’ex moglie di Eros Ramazzotti

L’attrice poi, proprio per compleanno di Djoko, ha espresso il desiderio di ampliare la famiglia con lui. Dopo Raffella Maria e Gabrio Tullio, l’ex attrice si prepara quindi ad accogliere una terza gravidanza. Parliamo di Marica Pellegrinelli che in passato aveva confessato di aver atteso ad avere un altro bambino a causa della paura di una recidiva dopo aver affrontato un tumore. Tuttavia, dopo due anni di lotta, si sente pronta per questo nuovo capitolo della sua vita.

Al settimanale F, Marica Pellegrinelli ha parlato apertamente del suo rapporto con Eros Ramazzotti. Nonostante la fine della loro relazione dopo dieci anni, i due riescono oggi a costruire un rapporto armonioso per crescere i loro figli. La Pellegrinelli ha condiviso anche il legame speciale che la unisce a Aurora, la figlia di Eros, considerandola una compagna di crescita essenziale.

Marica ritiene che Aurora l’abbia aiutata a diventare “una madre migliore”. Da due anni, Marica frequenta il DJ e produttore olandese Djoko. La loro relazione è stata inizialmente rivelata dal settimanale Diva e Donna, e ora Marica Pellegrinelli conferma che Djoko ha instaurato un bellissimo rapporto con i suoi figli, rendendolo l’uomo giusto per allargare la loro famiglia.

Leggi anche: “Vi dico una cosa su Eros”. E così Marica Pellegrinelli lascia senza parole i fan di Ramazzotti