Marica Pellegrinelli, la verità sulla relazione con Eros Ramazzotti. Insieme per ben 10 lunghi anni, poi la rottura avvenuta solo 4 anni fa. Fianco al fianco dal 2009 fino al 2019, la coppia ha deciso di compiere il grande passo nel 2014. Dopo le nozze, anche il desiderio portato a compimento di allargare la famiglia, mettendo alla luce la figlia Raffaela Maria, 12 anni, e il figlio Gabrio Tullio, di 8. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che Eros e Marica potessero raggiungere il capolinea, realtà che, come un fulmine a ciel sereno, si è concretizzata.

La verità di Marica Pellegrinelli sulla relazione con Eros Ramazzotti. I fan non potevano credere ai loro occhi quando la coppia ha annunciato il capolinea raggiunto dopo ben 10 lunghi anni di vita insieme e due figli. Nonostante la rottura sopraggiunta come un fulmine a ciel sereno, tra i due i rapporti non si sono mai interrotti, anche per amore dei figli. Ed è proprio al settimanale F che Marica ha deciso di spiegare alcuni dettagli sul rapporto con Eros.

Leggi anche: “Operata per un tumore”. Marica Pellegrinelli, la confessione choc della ex di Eros Ramazzotti





La verità di Marica Pellegrinelli sulla relazione con Eros Ramazzotti. Fan senza parole

Queste le parole di Marica Pellegrinelli rilasciate nel corso dell’intervista: “Non è mai facile separarsi. Oggi però penso che con Eros ho avuto dieci anni belli, è una persona che amerò sempre, anche se di un amore diverso”, ha ammesso. E come si accennava, l’affetto tra Eros e Marica nonsi è mai spento. Marica ha anche raccontato di aver conosciuto Aurora Ramazzotti e di averla avvertita da subito come una persona a lei molto cara.

Su Aurora Ramazzotti e l’importanza della sua presenza, Marica ha voluto sottolineare e rivelare senza alcun filtro: “Aurora è stata “mia figlia” per dieci anni. E anche se lei è cresciuta, diventando mamma a sua volta, il nostro rapporto rimane inalterato. La considero un dono perché mi ha aiutato a essere una madre migliore con i miei figli”.

Dopo la rottura con Eros, nella vita di Marica è arrivato un nuovo amore. Ad oggi la Pellegrinelli è felicemente innamorata del suo William Djoko. Desiderio di allargare la famiglia con il dj? Ebbene, Marica non lo escluderebbe del tutto: “Se non ci ho ancora provato è per i problemi di salute degli ultimi due anni (…). Ho aspettato per la nuova gravidanza per timore di una recidiva, ma ora è arrivato il momento“, ha raccontato.