La Rete non perdona Chiara Ferragni e il caso del pandoro Balocco. Sui social 6 milioni di interazioni e una valanga di critiche per il ‘caso Balocco’. Il sentiment sulle conversazioni è assolutamente negativo (67%). Le critiche si riversano in particolar modo su Chiara Ferragni e sul suo team, accusati da molti utenti di non aver tenuto un comportamento corretto verso il pubblico. Gli utenti si mostrano critici anche nei confronti di Balocco, seppure l’azienda venga ritenuta responsabile in maniera nettamente minore rispetto a Ferragni e al suo team.

Anche il sentiment relativo ai principali protagonisti della vicenda è in prevalenza negativo. Nel dettaglio: Ferragni (69%) – Balocco (62%) – Fedez (62%). Sul tavolo del procuratore di Milano Marcello Viola è arrivato l’esposto, presentato dal Codacons e da Assourt, che ipotizza il reato di truffa sulla vicenda che vede protagonisti l’influencer Chiara Ferragni e il gruppo Balocco per la vendita di alcuni pandoro. Il capo della procura meneghina dovrà valutare la querela presentata dalle associazioni di consumatori e decidere che fascicolo aprire.

“Perché indossava quella maglia”. Chiara Ferragni e il video delle scuse, il retroscena





Chiara Ferragni, su Ebay in vendita i pandori Balocco

Tra i modelli quello numero 45 (senza ipotesi di reato, né indagati), un modello 44 (con ipotesi di reato, ma senza indagati) o un modello 21 (con ipotesi di reato e indagati), per poi disporre anche gli eventuali accertamenti. “Ho commesso un errore di comunicazione”, ha detto Chiara Ferragni per giustificarsi nel caso di pandori Balocco. Ha chiamato in causa la comunicazione spiegando di voler devolvere un milione di euro all’ospedale Santa Margherita.

“Quella con Balocco è stata un’operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno. In questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all’ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell’accordo. E sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing ora è lì in ospedale, è quel che più conta”, le parole dell’influencer.

Ora qualcuno ha cercato di tirare su qualche soldo dal caso dei pandori Balocco e su Ebay, come scrive Fanpage, qualcuno ha messo in vendita il pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni. Sono due gli annunci disponibili. Il primo è un’asta che parte da 50 euro. Il secondo invece ha deciso di partire addirittura da 100 euro.